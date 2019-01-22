Экспертам не понравилась концепция памятнику Бодрову-младшему

Экспертная комиссия отправила на переработку макет памятника актеру Сергею Бодрову — младшему.

Об этом агентству «Москва» рассказал председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский. Он отметил, что эксперты выразили недовольство концепцией памятника: по его словам, нужно «не образу памятник ставить, а действительно человеку».

«Это и было замечание — не художественному образу надо делать памятник, а героям каким-то нашим. И плюс ко всему, были и профессиональные замечания, такие как пластика, выразительность и другие», — сказал Воскресенский.

Следующее заседание экспертной комиссии состоится 14 февраля.

Предполагается, что скульптура будет установлена у станции метро «Баррикадная» и будет представлять собой литую фигуру Данилы Багрова, героя фильмов «Брат» и «Брат 2», которого сыграл Бодров-младший, с надписью «Я думаю, что сила в правде».