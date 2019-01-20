Рукописи и архивные фото Егора Летова выставят на торги за ₽350 тысяч

Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги архив панк-группы «Гражданская оборона» и ее лидера Егора Летова.

Как отмечается на сайте аукционного дома, среди выставляемых «Литфондом» лотов присутствуют рукописи, автографы, аудио- и видеопленки, а также фотографий Егора Летова и «Гражданской обороны».

Стартовая цена архива группы составит 340-350 тысяч рублей. Сами торги пройдут 24 января.

Напомним, в конце сентября 2018 года за 9 млн рублей на аукционе был продан паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя.