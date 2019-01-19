Тайная жизнь журналистов

Книга Юрия Полякова «Любовь в эпоху перемен» приоткрывает кулисы того, о чем писатель и многолетний главный редактор «Литературной газеты» знает, пожалуй, все, – жизни и работы журналистов.

В сюжетных перипетиях героя, главного редактора еженедельника «Мир и мы» Геннадия Скорятина, и его окружения, понятия «любовь», «работа» и «алкоголь» замешаны так же, как и в судьбе доброй половины журналистов. А именно – сколь гремуче, сколь и изящно; примерно так же, как и в составленных из них же словообразованиях: и запойная любовь к работе, и излюбленные рабочие пьянки, и вообще сотрудницы-собутыльницы-любовницы… И, конечно, здесь же интриги и наушничество, которыми полнятся высшие эшелоны власти и вообще любое место, где ставки высоки.

Книга особо рекомендуется абитуриентам и студентам младших курсов журфаков – чтобы либо своевременно утвердиться, либо разочароваться в своем выборе и перспективах, пока не поздно…