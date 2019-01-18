Мединский заявил о возможном закрытии некоторых кинофестивалей

Глава Минкультуры Владимир Мединский анонсировал проведение ревизии кинофестивалей в России.

Об этом министр рассказал на совещании с главами департаментов и министерств культуры регионов Дальневосточного федерального округа во Владивостоке в пятницу, 18 января. Он отметил, что в России сейчас «колоссальное количество кинофестивалей».

«Мы стараемся провести ревизию, посмотреть, в какой степени это кинофестивали для людей, а в какой степени — для деятелей культуры. Вторую категорию постараемся постепенно, плавно, потихонечку либо закрыть, либо перевести в другую категорию», — цитирует Мединского «Интерфакс».

Он добавил, что на некоторых фестивалях «приезжает группа деятелей культуры, там банкет, фуршет, себя показали, два кинопоказа и уехали». «Таких кинофестивалей наплодилось у нас за 25 лет немало», — заключил министр.