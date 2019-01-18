Друзья актера Харитонова заявили, что артиста "сжирает" рак

Художница Татьяна Стрельбицкая заявила о том, что звезду фильма «Овод» Андрея Харитонова «сжирает болезнь».

Об этом Стрельбицкая написала в своем Facebook. «Удручающе выглядит судьба Андрея Харитонова, создававшего славу национального масштаба кинематографу и театру! Приходит время и артиста берут приступом забвение, болезнь -онкология и одинокое угасание», — написала художница (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

Она добавила, что Харитонова «сжирает болезнь» и попросила своих подписчиков перевести деньги на лечение актера.

Информация о болезни Харитонова впервые появилась весной прошлого года. Тогда СМИ писали о госпитализации актера из-за онкологии.