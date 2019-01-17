Журнал "Смена" отмечает 95-летие

Российский журнал «Смена» отмечает в январе 2019 года свое 95-летие.

Редакционная коллегия журнала «Смена» была учреждена 8 января 1924 года решением бюро ЦК комсомола. Автором обложки первого номера журнала был один из основоположников конструктивизма Александр Родченко.

Фрагмент обложки первого номера "Смены" (январь 1924 года),

созданной Александром Родченко

В феврале того же года ЦК комсомола принял решение «соединить» в журнале «материал приключенческий, красной романтики с материалом в области быта и жизни молодежи, приспособив к уровню подростков». Среди литературных произведений, впервые опубликованных в «Смене», многие рассказы Михаила Шолохова и Александра Грина, стихи Владимира Маяковского, произведения Константина Паустовского, Льва Кассиля и Валентина Катаева. «Смена» первой познакомила своих читателей с фрагментами романов Алексея Толстого «Пётр I» и Юрия Тынянова «Пушкин».

Журнал стал полем дебюта в печати для Юрия Бондарева, Виктора Астафьева, Владимира Солоухина, Юрия Нагибина, Кира Булычева, братьев Вайнеров. Именно в «Смене» в 60-е был опубликован роман Юлиана Семенова «Майор Вихрь», где впервые появляется персонаж Штирлица.

В девяностые годы в «Смене» публиковались рассказы Виктора Астафьева и Юрия Нагибина, произведения Александра Зиновьева, Льва Аннинского, Игоря Золотусского, Владимира Максимова, Юлиана Семенова, братьев Стругацких. На протяжении своей истории журнал активно участвовал и в общественных дискуссиях. «Смена» награждена орденом «Знак Почета», Грамотой Президиума Верховного совета СССР, медалями ВДНХ. Издание неоднократно становилось лауреатом Всесоюзных и Всероссийских конкурсов.

Обложка августовского номера "Смены" за 2018 год

с цитатой из Вл. Маяковского

Сегодня «Смена» публикует исторические очерки о великих художниках и судьбах их творений, выдающихся ученых и деятелях культуры, литературные произведения. В эти дни журнал отмечает свое 95-летие и по-прежнему пользуется заслуженной популярностью у читателей, продолжая открывать новые имена в журналистике, литературе, изобразительном искусстве, кино и театре.

Под обложкой «юбилейного» январского номера за 2019 год собраны материалы об Игоре Курчатове, Валентине Пикуле и Нине Буровой, стихотворения Веры Бардиной, документальная повесть Ивана Переверзина об Илье Глазунове, рассказ об уникальном двойном автопортрете Александра Яковлева и Василия Шухаева и биографический очерк о Винсенте Ван Гоге, а также интервью с солисткой театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Марией Макеевой и худруком московского Театра оперетты Владимиром Тартаковским.