В России завели дело из-за сорванных гастролей Селены Гомес

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве при организации гастролей певицы Селены Гомес в РФ.

РБК сообщает со ссылкой на свои источники, что в феврале 2013 года компания «Русская академия развлечений» заключила с фирмой «Аврора» договор о проведении российского тура Гомес. «Аврора» получила восемь миллионов рублей, но не выполнила условий контракта. Как выяснилось, фирма не вела экономической деятельности и была зарегистрирована на фиктивных лиц.

Уголовное дело о мошенничестве МВД возбудило по заявлению бывшего владельца «Русской академии развлечений» продюсера Марины Аралиной. В апреле 2018 года компания перестала существовать. Николай Музылев, который руководил «Русской академией развлечений» с 2011 года, в июле прошлого года попросил суд признать его банкротом. Он задолжал банкам 253,5 миллиона рублей. Ранее «Русская академия развлечений» привозила в РФ Eagles, A-ha, Мэрилина Менсона и Лару Фабиан.

В 2014 году продюсер Андрей Агапов сообщил, что Селена Гомес планировала выступить в Москве, Петербурге, Минске, но тур отменили из-за того, что у певицы и ее команды возникли проблемы с получением визы в Россию. «Русская академия развлечений» попросила суд возместить 145 миллионов рублей за срыв концертов, но иск отклонили.