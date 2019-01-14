HBO объявили о выходе серий последнего сезона "Игры престолов" в апреле

На YouTube появился официальный тизер сериала HBO «Игра престолов», в котором сообщается дата выхода нового сезона.

Согласно размещенному в интернете тизеру, восьмой и последний сезон популярного сериала, выходящего на экраны с 2011 года, стартует на HBO 14 апреля.

В тизере также дается намек и на тему, вокруг которой будут разворачиваться события новых серий «Игры престолов»: центральные персонажи сериала Джон Сноу, Арья и Санса Старк столкнуться с угрозой Белых ходоков.

Напомним, в сентябре 2018 года «Игра престолов» получил премию «Эмми» как лучший дрматический сериал.