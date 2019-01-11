Планы на выходные: Дэвид Боуи, индийский базар и кино

Sobesednik.ru рассказывает, как провести послепраздничные выходные 11-13 января в Москве.

Выставки

С 11 января в Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю». На экспозиции будут представлены снимки Боуи, сделанные легендарным фотографом Стивом Шапиро. Помимо фото посетители также смогут увидеть фильмы о жизни и творчестве Боуи, посетить лекции и другие мероприятия.

Фестивали

Индийский маркет «Dehli базар» пройдет на дизайн-заводе «Флакон» 11-13 января. Как всегда, на ярмарке можно будет приобрести индийские специи, чаи и масла, косметику, аксессуары, товары для здоровья и многое другое.

В музее-усадьбе «Архангельское» продолжают отмечать Новый год и Рождество. На фестивале можно будет попробовать европейские рождественские угощения, поучаствовать в эстафетах и покататься на тюбинге, а также посетить специальную экскурсию по музее-усадьбе.

Кино

На большие экраны на этой неделе вышли фильмы «1+1: Голливудская история» с Николь Кидман и Кевином Хартом, драма «Крид 2» с Майклом Джорданом и Сильвестром Сталлоне, комедия «Начни сначала» с Дженнифер Лопес, а также триллеры «Черная полоса» и «Темное зеркало».