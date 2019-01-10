Зрители раскупили почти все билеты на премьеру "Рождения Сталина"

Премьера спектакля Валерия Фокина «Рождение Сталина» состоится в Александринском театре 22, 23 и 24 февраля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что художественный руководитель Александринки Валерий Фокин задумал спектакль о юности Иосифа Сталина еще в 2017 году, но премьера все время откладывалась.

К 10 января почти все билеты на премьерные показы спектакля «Рождение Сталина» были раскуплены. Как убедился Sobesednik.ru, на сайте петербургского театра сейчас можно забронировать не больше 20 мест на каждый из трех премьерных дней.

На сайте Александринского театра говорится, что «Рождение Сталина» – это спектакль о нравственном перерождении молодого революционера Иосифа Джугашвили в тирана и одну из самых противоречивых фигур в мировой истории.

«Сама идея родилась у меня года три назад, – рассказал Фокин. – Мне захотелось исследовать механизм – как рождается Сталин и одновременно – это неизбежно – исчезает человек по имени Джугашвили. Он ведь решительно отрицал все, что было связано с его юностью.... Вот эту черную дыру в его биографии я почувствовал, когда стал интересоваться, и мне захотелось исследовать период его молодости – еще до ссылки».

По его словам, в биографии Сталина много нелогичного и даже мистического, поэтому авторы постановки взяли на себя смелость домыслить некоторые факты.

При создании спектакля использовались недавно открытые архивные документы и фрагменты известных литературных произведений, среди которых «Батум» Михаила Булгакова и «Бесы» Федора Достоевского.

Молодого Иосифа Джугашвили сыграет артист Владимир Кошевой, а зрелого Сталина – народный артист России Петр Семак.