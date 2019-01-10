Музыкант Марк Мортон опубликовал посмертную песню Честера Беннингтона

Гитарист группы Lamb Of God Марк Мортон опубликовал песню, записанную с лидером Linkin Park.

Композиция под названием «Cross Off» была записана в апреле 2017 года, однако опубликована запись была только в начале 2019 года.

Вокальную партию трека Мортон предложил исполнитель Беннингтону. Как сообщает портал Newsweek, солист Linkin Park поучаствовал в написании текста песни. Мрачное настроение композиции можно интерпретировать как «кульминацию эмоционального потрясения Беннингтона», полагают авторы портала.

Солист Linkin Park Честер Беннингтон ушел из жизни летом 2017 года: 20 июля полиция обнаружила тело музыканта в его доме в Калифорнии. За два месяца до смерти Честера группа выпустила альбом «One More Light», после чего коллектив планировал отправиться в мировой тур в поддержку пластинки.