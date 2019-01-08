Режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни

Продюсер и режиссер Юрий Кушнерев скончался в возрасте 81 года в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. Причина смерти не называется. Уточняется, что прощание с режиссером пройдет в четверг, 10 января, в Ритуальном зале ЦКБ в Москве.

Кушнерев закончил высшие курсы сценаристов и режиссеров, работал на «Мосфильме». Он был продюсером всех фильмов Георгия Данелии, выступил вторым режиссером фильма «Мимино» и снял картины «Комедия давно минувших дней» и «Мой любимый клоун».