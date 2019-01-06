Милонов, сидя в барбершопе, зачитал рэп против запретов концертов

Депутат ГД Виталий Милонов совместно с сетью барбершопов выпустил рэп-клип в защиту молодых российских музыкантов.

Как передает Znak.com, рэп-выступление парламентария появилось на YouTube-канале Chain Your Life, который принадлежит сети мужских парикмахерских CHAIN Barbershop.

Согласно сюжету клипа на песню «Я буду петь свою музыку», сидящий в барбершопе Виталий Милонов видит по телевизору новость об отменах концертов популярных у подростков музыкантов, после чего садится в машину и начинает зачитывать собственный рэп.

«Я хочу быть здоровым. Я хочу быть счастливым. Я хочу, в моей стране чтоб все было красиво. Не хочу быть позером или пропагандистом. Но я против того, чтоб запрещали артистов», — говорится в тексте песни Виталия Милонова.

При этом парламентарий поспешил напомнить, что исполнителям все же не стоит затрагивать темы гомосексуальных отношений и наркомании в своих треках.

«Дальше пой свою музыку, но следи за базаром», — заявляет в своем клипе депутат.