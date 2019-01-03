Российское кино в 2018 году обновило кассовый и зрительский рекорды

Совокупный бокс-офис фильмов отечественного производства в 2018 году превысил 13,8 млрд рублей.

Как сообщается на сайте Фонда кино, российские фильмы в прошедшем году обновили сразу два рекорда — кассовый и зрительский.

Так, совокупный бокс-офис отечественных фильмов в 2018 году превысил 13,8 млрд рублей, а совокупная посещаемость — 57,9 млн зрителей, превзойдя показатели прошлого года на 6,1% и 5,8% соответственно.

«Доля российского кино в кинотеатрах страны достигла 28,9% по количеству посещений и 27,5% по кассовым сборам (в 2017 году 25,6% и 24,3%). Возросший интерес кинозрителей к российским фильмам позволил компенсировать общее снижение кинотеатральной посещаемости», — говорится в сообщении фонда.