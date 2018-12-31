Планы на праздники: рождественские фестивали, итальянское кино и выставки

Sobesednik.ru рассказывает, что делать и куда сходить на новогодних праздниках в Москве.

Концерты

4 и 5 января в клубе «16 тонн» пройдут концерты российской группы Pompeya. Поклонников ждут любимые хиты группы, которая вдохновляется диско 70-х годов и поп-музыкой 80-х.

Одна из главных музыкальных сенсаций этого года — Монеточка — выступит 7 января в «Главclub Green Concert». На концерте можно будет услышать песни с ее второго альбома «Раскраски для взрослых», возглавившего всевозможные чарты.

Выставки

Если в обычные выходные времени на выставки у вас не хватает, то новогодние праздники — отличный повод посетить галереи. Поэтому мы напоминаем, что в ЦВЗ «Манеж» можно посмотреть работы Фриды Кало и Диего Риверы, а также связанные с ними фотографии, документы и фильмы.

В Третьяковской галерее продолжается выставка Архипа Куинджи, на которой можно увидеть более 120 работ мастера XIX века.

Для тех, кто хочет не только смотреть на искусство, но и участвовать в нем, в «Гараже» 2-13 января пройдет проект «Арт-эксперимент», в рамках которого посетители смогут создать пинхол-камеру, попробовать старинную технику фотопечати и попробовать себя в съемке с длинной выдержкой.

Фестивали

Накануне Рождества, 6 января, в доме Николая Гоголя на Никитском бульваре пройдет семейный фестиваль. В программе — народные игры под открытым небом, чаепитие, во время которого расскажут, как встречали Новый год и Рождество несколько столетий назад, а также рождественский концерт и мультфильмы.

6 и 7 января в музее-усадьбе «Архангельское» пройдет рождественский фестиваль. Гости смогут попробовать блины, кулебяки и другие угощения, покататься на лошадях, горках и тюбинге, а также приобрести товары от местных мастеров.

Кино

1-7 января в кинотеатре «Иллюзион» пройдет фестиваль итальянского кино. Зрители увидят пять картин, снятых итальянскими режиссерами за последние несколько лет. Среди них — лауреат Каннского кинофестиваля «Чудеса», нашумевшая «Прогулка по Риму», лента «Неаполитанские истории» и другие фильмы.

На большие экраны 3 января выходят комедийный мюзикл «Мэри Поппинс возвращается» с Эмили Блант, комедия «Жил-был Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом и триллер «Пирсинг» с Мией Васиковской.