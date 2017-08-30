Венеция без России. Чем удивит старейший в мире кинофестиваль

Какие сюрпризы готовит зрителям Венецианский кинофестиваль, узнал Sobesednik.ru.

30 августа начался фестиваль в Венеции — старейший в мире. Закончится он 9 сентября. За это время в Венеции будут показаны фильмы Даррена Аронофски, Джорджа Клуни, Гильермо дель Торо, Пола Шредера и много других, разумеется. Программный директор Альберто Барбера, составлявший программу фестиваля, доволен. На фестиваль съехались знаменитые актеры, снимавшиеся в фестивальных фильмах: Мэтт Деймон, Джулианна Мур, Орнелла Мути, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Дженнифер Лоуренс, Питер Динклейдж, Вуди Харрельсон, Эбби Корниш...

Говорить и, предположительно, награждать будут Абделатифа Кешиша за новый фильм «Мектуб, моя любовь». Говорят, что он ради возможности снять это кино продал свою «Пальмовую ветвь», полученную за «Жизнь Адель». Ожидается, что большое впечатление произведет документальная работа Ай Вейвея «Человеческий поток», фантастическая комедия Александра Пейна «Короче» (там Мэтт Деймон из экономии решил уменьшиться), черная комедия Джорджа Клуни и братьев Коэнов «Субурбикон» (переполох в тихой семейке). Героями внеконкурсных картин станут королева Виктория, Пабло Эскобар, Майкл Джексон. Закроется Венеция новым фильмом легендарного Такеши Китано.

В общем, Mostra-2017 действительно в полном порядке. Если не считать того, что в этом году в Венеции Россия не представлена ни одной картиной. А ведь еще только три года назад Кончаловский за «Белые ночи почтальона Тряпицына» получил «Серебряного льва», а до этого, в 2011 году, «Фауст» Сокурова получил «Золотого льва».