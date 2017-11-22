Хворостовский испытывал трудности с речью перед смертью

Во вторник, 21 ноября, семья Дмитрия Хворостовского подтвердила кончину оперного певца.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на 56-м году жизни в Лондоне скончался Дмитрий Хворостовский.

Семья оперного певца подтвердила его смерть, опубликовав сообщение на странице Хворостовского в Facebook. «От имени семьи Хворостовского мы с тяжелым сердцем сообщаем о кончине Дмитрия Хворостовского, — сказано в заявлении. — После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он умер сегодня утром, 22 ноября, в окружении семьи около его дома в Лондоне».

Между тем Telegram-канал Super сообщает о том, что у оперного певца перед смертью пропал голос. По данным канала, он испытывал проблемы с речью. Отмечается, что за три месяца до смерти певец говорил едва слышно.

Напомним, первым о смерти Хворостовского сообщил певец Дмитрий Маликов.