Вячеслав Добрынин объявил о завершении концертной деятельности

Вячеслав Добрынин признался, что устал от концертной деятельности и объявил об уходе со сцены.

Об этом музыкант сообщил изданию «Дни.ру». По словам 71-летнего музыканта, с каждым разом выступления ему даются все с большим трудом, поэтому пришло время покончить с ними: «Я не хочу больше выходить на сцену, петь, топать. Сил на все это больше нет».

Также Добрынин признался, что в настоящее время почти нет коллег по цеху, с которыми бы ему было интересно сотрудничать: «К тому же очень мало артистов, с кем мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно».