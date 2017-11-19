В Париже на 78-м году жизни скончался модельер Аззедин Алайя

Причиной смерти модельера, создававшего наряды для Мишель Обамы, Мадонны и Наоми Кэмпбелл, стала сердечная недостаточность.

Как сообщает издание Le Point, значенитый французский модельер тунисского происхождения Аззедин Алайя скончался в возрасте 77 лет в Париже. В качестве причины смерти модельера называется сердечная недостаточность.

Ресурс напоминает, что свою карьеру Алайя начал еще в 1950-х годах, работая ассистентом в доме Christian Dior, а первые собственные коллекции модельер представил уже в конце 1960-х годов, после чего основал и свой модный дом.

Наряды от Аззедина Алайи носили такие знаменитости, как Мишель Обама, Мадонна, Наоми Кэмпбелл и Марийон Котийяр.