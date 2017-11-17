ТНТ с 20 ноября откажется от иностранного контента

Генеральный директор ТНТ Артур Джанибекян сообщил, что его канал первым в РФ полностью переходит на собственный контент.

Его слова приводит ТАСС. По мнению продюсера, ТНТ является единственным каналом в стране, который способен заполнять эфирную сетку полностью программами своего производства. Это касается и иностранных фильмов, что показывали каждый вечер в будние и выходные дни.

Артур Джанибекян объяснил, что такое решение обусловлено желанием не зависеть от курса валют и прочих внешнеэкономических факторов, которые влияют на закупку иностранного контента: «Мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а, главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур – и у них нет возможности выкручивать нам руки».