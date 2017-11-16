Гастроли театра Комедии им. Н.П. Акимова в Москве

21-23 ноября на сцене Российского Академического Молодежного театра – гастроли театра Комедии им. Н.П. Акимова (Санкт-Петербург)



Театр Комедии им. Н.П. Акимова. Справка



Санкт-Петербургский государственный академический театр Комедии им. Н.П. Акимова – единственный в России театр, на протяжении всей своей истории сохранивший верность жанру комедии. Славу и имя этому театру принес Николай Павлович Акимов, возглавивший театр в 1935 году – самобытный художник: режиссер-новатор, сценограф, портретист, мастер театрального плаката. В 1930-е годы постановки «Валенсианской вдовы», «Собаки на сене», «Школы злословия», «Тени» и «Опасного поворота» гремели на всю страну. Настоящий расцвет театра пришелся на 1950-60-е годы, время «оттепели», когда была восстановлена «Тень», поставлены «Двенадцатая ночь» Шекспира, «Пестрые рассказы» по Чехову и байроновский «Дон Жуан».



В 1970-е высокую творческую планку театра, взятую Акимовым, поддерживала режиссура Вадима Голикова и Петра Фоменко. На его сцене ставили Лев Додин, Михаил Левитин, Роман Виктюк.



С 1995 года театром руководит заслуженный деятель искусств Татьяна Казакова. Вместе с талантливыми театральными художниками Александром Орловым и Эмилем Капелюшем режиссер уводит зрителя из повседневности, создает особую художественную реальность, полную поэтических превращений. Режиссура Казаковой внимательна к духу автора и эпохи, в которую было создано произведение. Сегодня в репертуаре театра – русская и европейская классика драматургии, современные западные пьесы, воплощенные лучшими актерскими силами театра – народными артистами России Верой Карповой, Ириной Мазуркевич, Валерием Никитенко, заслуженными артистами России Сергеем Русскиным, Сергеем Кузнецовым Еленой Руфановой и др.



В гастрольной афише театра два спектакля в режиссуре его художественного руководителя – Татьяны Казаковой.



«Хитрая вдова» (21 ноября) «отца итальянской драматургии» Карло Гольдони – первая постановка этой пьесы в России. Более трех веков назад премьера комедии состоялась буквально во время Венецианского карнавала. Спектакль театра Комедии выносит на сцену его вольный дух, воплощенный в круговерти игривых, свободных от социальных оков и приличий, масок. На карнавале у красивой предприимчивой вдовы Розауры обнаруживаются сразу четыре поклонника. Каждый клянется в любви, каждый обещает блестящее будущее, каждый по-своему хорош. Но как найти того, с кем действительно будешь счастлива? Меняя маски и обличья, умная Розаура не торопиться променять свободу на супружество и испытывает каждого из женихов, чтобы найти того, кто действительно заслуживает ее руки и сердца. Режиссер спектакля Татьяна Казакова искусно и увлеченно сплетает мизансценические кружева с переливами речи, светящейся истинно итальянским остроумием. Волнующая атмосфера венецианского карнавала, изящная сценография А. Орлова, роскошные костюмы И. Чередниковой, богатство актерских перевоплощений, где безусловно лидирует сама вдова, виртуозный мастер розыгрышей – заслуженная артистка России Елена Руфанова.



«Дракон» Е. Шварца, (22,23 ноября) пьеса непростой сценической судьбы и одна из последних премьер театра Комедии. Дважды за постановку этой пьесы брался Н.П. Акимов – в 1944 и в 1962 годах, и оба раза премьера спектакля, ироничного, полного горьких аллюзий на свое время, была запрещена на стадии выпуска. Таким образом, спектакль Т.С.Казаковой – своего рода возвращение исторического долга – театру и его основателю.



Режиссер предлагает оригинальное, ультратеатральное видение притчи о могущественном Драконе, который вот уже 400 лет правит городом, повергая в ужас и раболепство его жителей. Но вот однажды в город приходит усталый странствующий рыцарь Ланцелот, готовый освободить город от власти чудовища. Тиран повержен в поединке, но его место спешит занять новый «дракон»…



Как и любая другая постановка Казаковой, это не спектакль «на злобу дня», а попытка выйти к общечеловеческим обобщениям, показать, как велико искушение властью, и как легко прорастают семена зла в душах людей. Неслучайно, важный коллективный герой этого многофигурного, зрелищного, музыкального спектакля – горожане как «кривое зеркало», в котором выпукло отражены пороки их правителей. По версии режиссера Дракон в исполнении н.а. России Юрия Лазарева – вполне человечен и похож постаревшую поп-звезду, чья власть держится исключительно на инерции авторитета. А его приближенные напоминают послушный, вышколенный кордебалет, слепо исполняющий прихоти «звезды».



Тем не менее спектакль-размышление о природе власти и, что еще более важно, о природе подчинения, пронизан верной в возможность лучшего исхода, надеждой на героя, который не поддастся искушению властью, изменит мир и свое время.



Режиссерское решение спектакля поддержано великолепной, полной трансформацией, сценографией Э. Капелюша, музыкой Ф. Латенаса и слаженными действиями актерского ансамбля, в котором такие мастера, как н.а. России Ю. Лазарев, з.а. России С. Кузнецов, С. Русскин и многие другие.