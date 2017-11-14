Юлий Гусман: Заболевание Ноткина застало всех врасплох

Режиссёр Юлий Гусман рассказал Sobesednik.ru, на какие мысли натолкнула его кончина Бориса Ноткина.

В субботу, 11 ноября, примерно в семь часов вечера в полицию позвонили: телеведущий и один из руководителей канала «ТВ Центр» Борис Исаевич Ноткин найден мертвым в своем подмосковном доме в поселке Рождествено в Одинцовском районе. Тело Ноткина обнаружила его жена. Рядом лежала предсмертная записка о том, что он уходит из жизни добровольно.

Борису Ноткину было 75 лет, у него был рак, обнаруженный слишком поздно — на 4-й стадии. В мае этого года из-за плохого самочувствия телеведущий лег в клинику на обследование и уже когда выписался, его «догнал» диагноз: онкология, неизлечимо, неоперабельно.

Смерть Бориса Ноткина — большая и невосполнимая утрата для российского телевидения. Он был одним из самых образованных и профессиональных людей, каких мало в любой области, не говоря уже о современном ТВ.

Он окончил Институт иностранных языков, в совершенстве знал английский (переводил для Франко Дзеффирелли), преподавал в МГУ психолингвистику, защитил диссертацию по американской историографии. Как рассказали «Собеседнику» его друзья, Борис Ноткин обладал большим запасом веселья и чувства юмора. В компаниях, больших и маленьких, он обожал рассказывать еврейские анекдоты, подтрунивая над своим собственным еврейством. Он сравнительно поздно женился — в 48 лет (жена — Ирина Ивановна Ноткина). Увлекался теннисом, играл в паре с Николаем Караченцовым против Бориса Ельцина и Шамиля Тарпищева.

На канале «ТВ Центр» Борис Ноткин работал со дня его основания — 20 лет, он вел авторскую программу. Сначала «Добрый вечер, Москва», потом «Лицом к городу», а в 1994 году появилась его программа «Приглашает Борис Ноткин». Дальше его авторская программа, не меняя сути, стала называться «Галерея Бориса Ноткина», затем — «Грани», ну а в 2000-м вернулось прежнее название «Приглашает Борис Ноткин». Будучи одной из самых популярных, передача выходила до весны 2015 года. Два последних года своей жизни Борис Ноткин занимался публицистикой.



О своем коллеге Sobesednik.ru сказал несколько слов режиссёр и телеведущий Юлий Гусман:



— Борис Исаевич был удивительный человек. Он был абсолютный интеллигент, одновременно он был очень знающий, принципиальный, скрупулезный в деталях и очень серьезный интервьюер и телевизионный журналист. Он любил свое дело. Он был спортсмен, прекрасно играл в теннис. И конечно, известие о том, что у него такое заболевание, застало всех врасплох, и уж по крайней мере меня, потому что мне всегда казалось, что он всегда здоров, что он всегда ровный, спокойный и моложавый... Про таких людей говорят — уважаемый человек.

И его уход всерьез доказывает, что надо торопиться высказать все добрые слова, все восхищение, всю дружбу и радость от встреч при жизни человека. Потому что все эти некрологи, воспоминания, все памятные хоры и похоронные марши, к сожалению, уже ничего не решают. Надо думать сегодня. Как писал поэт, «давайте говорить друг другу комплименты», давайте любить сегодня и восхищаться творчеством друг друга, пока мы живы. Вечная память Борису Исаевичу и соболезнования его близким, — заключил Гусман.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)