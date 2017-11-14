Новый сезон телеканала "ЖИВИ!"

6 ноября на телеканале «ЖИВИ!» стартовал новый сезон, ведущими которого стали звезды проекта «Танцы» и скандально известный фитнес-блоггер Елена Санжаровская.

Телеканал полностью обновил сетку и запустил 10 новых проектов. Главными премьерами сезона стали утреннее шоу «Проснись со Стасом», авторская программы Елены Санжаровской «Фитнес по-взрослому», а также проекты с участием звезд проекта ТАНЦЫ «Фитнес-бутик» и «PROТАНЦЫ KIDS».

Важным нововведением стал закольцованный утренний эфир. Каждый час с 6-10 утра (мск) будет начинаться с утреннего шоу, затем выпуск 15-минутной зарядки и кулинарный блок про правильные завтраки. Таким образом, у жителей различных часовых поясов появится возможность не пропускать ранние программы из-за разницы во времени и просыпаться вместе с телеканалом «ЖИВИ!».

Премьерный блок приходится на временной слот с 15.00-20.00. Зрителей ждут новые дисциплины – боди-балет и мастер-классы по танцам от настоящих кубинцев. А также эксклюзивный проект от гуру кундалини-йоги Алексея Меркулова – специальный курс под названием «Обрети счастье» был снят на берегу реки Ганг в городе Ришикеш.