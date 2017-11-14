"Мы – цыгане" в 2222 раз

Спектакль «Мы – цыгане» 25 ноября будет сыгран в 2222-й раз.



«Мы – цыгане» – один из самых известных спектаклей театра «Ромэн», его визитная карточка. Более 40 лет «Мы – цыгане» идет с непременным аншлагом. В 2012 году спектакль попал в книгу рекордов Гиннеса как один из долгожителей отечественной сцены.



«В 1976 году, когда мы выпускали премьеру, терминами "музыкальное шоу" и "мюзикл" еще не пользовались, – говорит художественный руководитель театра Николай Алексеевич Сличенко, – поэтому мы с Иваном Ром-Лебедевым как создатели спектакля определили жанр постановки как музыкальное народное зрелище».



«Мы – цыгане» – это история цыганского народа, рассказанная в театральном формате. Это не просто представление, это попытка осмыслить судьбу цыган, что вышли из древних Индии и Египта и пришли в Россию, ставшую для них настоящей Родиной.



Различные исторические эпохи, отрывки из русской и зарубежной классики, старинные таборные песни, русские романсы и, конечно, цыганские песни и пляски – все это неотъемлемые составляющие спектакля. Спектакль оформлен известным сценографом Сергеем Бархиным и украшен костюмами знаменитого модельера Вячеслава Зайцева.

В спектакле занята вся труппа театра во главе с неизменным художественным руководителем народным артистом Н.А. Сличенко, чье выступление завершает феерическое действие и неизменно вызывает бурю оваций поклонников всех возрастов.



Начало спектакля: в 18.00

Адрес театра: м. Белорусская, Динамо, Лениградский проспект, 32/2





