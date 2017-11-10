Учитель заявил, что скандал плохо отразился на сборах "Матильды"

Режиссер Алексей Учитель оказался разочарован реакцией зрителей, посмотревших «Матильду» ради «клубнички».

Ранее Sobesednik.ru писал, что 24 октября в кинотеатре «Октябрь» в Москве прошла премьера фильма Алексея Учителя «Матильда», который рассказывает историю отношений императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. С критикой картины выступали православные организации, а также депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Как сообщает Life, 10 ноября режиссер ленты Алексей Учитель, выступая на пресс-конференции, заявил, что недоволен сборами «Матильды».

«Я не очень доволен прокатом, хотя объективно цифры неплохие. Все кричали о том, какую рекламу фильму сделала Поклонская, но это произвело, скорее, обратный эффект. Информационно о картине узнали многие, но мне обидно, что многие пошли на фильм под впечатлением скандал», — приводит ресурс слова Учителя.

Кроме того, режиссер отметил, что многие зрители после критики фильма ждали от «Матильды» некой «клубнички», но оказались разочарованы и дали фильму отрицательные оценки.