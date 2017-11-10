ФОТОрепортаж: Открытие выставки Istanbul Photo Awards 2017 Культура и ТВ 16:00, 10 ноября 2017 Фото: Elena Corvus Sobesednik.ru побывал на церемонии открытия выставки Istanbul Photo Awards 2017 в Москве. На выставке, организованной в столичной галерее Fine Art Club Red October (на территории Красного октября) агентством «Анадолу», представлены работы победителей одноименного фотоконкурса Istanbul Photo Awards // Фото: Elena Corvus Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Хюсейн Лазип Дириоз с работой греческого фотографа Ариса Мессениса «Смерть в Средиземноморье», победившей в номинации «Новости»// Фото: Elena Corvus Победительница в номинации «Портреты» Мари Гельман с серией фотографий «Ты – моя», посвященной жертвам домашнего насилия// Фото: Elena Corvus Значительная часть фоторабот, представленных на выставке, посвящена теме спорта// Фото: Elena Corvus Соответствующая спортивная номинация также введена в конкурсную программу Istanbul Photo Awards // Фото: Elena Corvus Фотопроект «Кормление сирот орангутангов» индонезийского фотографа Кемаля Джуфри// Фото: Elena Corvus В 2017 году количество заявок на участие в конкурсе Istanbul Photo Awards достигло 25 тысяч// Фото: Elena Corvus Выставка продлится на «Красном октябре» с 10 по 19 ноября в будние дни с 11:00 до 21:00, а в выходные — с 10:00 до 21:00. Вход свободный// Фото: Elena Corvus