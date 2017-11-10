Disney анонсировала новую трилогию "Звездных войн" с другими героями

Американский режиссёр Райан Джонсон создаст еще три фильма франшизы «Звёздные войны», повествующих о судьбах новых героев.

Как сообщает журнал Empire, Disney и Lucasfilm объявили о появлении в будущем очередной трилогии по вселенной Джорджа Лукаса. Постановкой трех новых фильмов было поручено заняться режиссеру VIII эпизода космической саги — Райану Джонсону.

«Нам очень понравилось работать с Райаном над "Последними джедаями". Он — творческая сила, наблюдать, как он работает над новым эпизодом, было одним из самых больших удовольствий за всю мою карьеру. Райан создаст удивительные вещи на новом холсте следующей трилогии», — приводит издание слова главы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Уточняется, что в новых частях «Звёздных войн» зрители увидят не только ранее неизученные места далёкой-далёкой галактики, но и совершенно новых героев.