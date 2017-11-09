В Мюнхене в возрасте 79 лет умерла "девушка Бонда" Карин Дор

По словам сына Карин Дор, причиной смерти актрисы стал ушиб головы, который та получила летом 2016 года.

Как сообщил таблоид Bild, немецкая актриса Карин Дор скончалась на 80-м году жизни в доме престарелых в Мюнхене.

По словам сына актрисы, летом 2016 года Дор столкнулась на улице с женщиной с коляской и упала, ударившись затылком об бордюр. Первичное обследование не показало наличия серьезных травм, однако весной нынешнего года ее состояние ухудшилось, что и привело к смерти женщины.

Отмечается, что Карин Дор была единственной немецкой актрисой, ставшей «девушкой Джеймса Бонда»: в 1967 году она снялась в фильме «Живешь только дважды» с Шоном Коннери в главной роли. Актриса получила мировую известность после роли в триллере «Топаз» Альфреда Хичкока.