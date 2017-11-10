Тамара Семина: Впервые приехав в Москву, ночевала на детской площадке

Тамара Семина рассказала Sobesednik.ru о том, как она вытащила счастливый билет судьбы и стала актрисой.

25 октября народная артистка России, исполнительница главных ролей в легендарных лентах «Вечный зов», «Еще люблю, еще надеюсь», «Крепостная актриса», «Воскресение» Тамара Семина отметила 79-й день рождения.

– Когда началась война, маме было 20 лет, у нее на руках были я и Валерка, мой брат, на год младше меня, – вспоминает Тамара Петровна. – Нашу семью эвакуировали. Пришлось помотаться по всей стране. Мы знали землянки, бараки, в общем, хлебнули сполна. Считали шикарными условиями, когда рядом колонка с водой и есть хоть какая-то крыша над головой. Помню, мама нас куда-то привезла, где было очень много детей, спали мы вповалку на каком-то тряпье, а потом все по очереди болели: то корь, то скарлатина. И самое интересное, что ни я, ни Валерка ничем не болели. Мама, глядя на нас, плакала: «Это бог вас бережет!» После всех скитаний мы приехали к бабушке в Брянск. Там прошло все наше детство. Было очень здорово! Мы в футбол играли, помню, я на воротах стояла. Дрались с мальчишками.

В конце 1942 года маме стали приходить извещения: «Ваш муж пропал без вести». Мы его все равно ждали. А спустя 5 лет, уже по окончании войны, стало известно, что он умер от туберкулеза. Мама была хороша собой, за ней ухаживали мужчины. Один ей говорил: «Оставь детей бабке, будешь жить со мной как королева», она ответила: «Выйду замуж только за того, кто будет моих детей любить больше, чем меня». И нашла потом шофера, водителя ЗИСа. Мы с братом приняли в семью дядю Петю. Вся ребятня с нашей улицы в него влюбилась. А когда он приезжал на своей трехтонке, мы все прыгали к нему в грузовик и он нас катал. Шло время, и вдруг мама сказала: «Теперь это не дядя Петя, а ваш папа!» Мы его очень любили! Мама с ним прожила счастливую жизнь, в их браке родились Павлушка и Галочка. Отец работал один, содержал всю семью. Когда я закончила 7 классов, мама сказала: «Иди работай, надо отцу помогать». Мне хотелось еще учиться, я заплакала. Отец пришел с работы и видит, что я реву, объяснила, что случилось, он сказал: «Дочка, иди учись!» Я училась, а мама постоянно пилила, мол, работать надо. Перевелась в вечернюю школу и стала там подрабатывать библиотекарем. В то время мы жили уже в Калуге, и тогда в этот регион сослали поэта Булата Окуджаву. Так представляете, он попал в нашу школу, преподавал у нас русский язык и литературу, так что с учителями мне в жизни очень повезло.

Фото: Global Look Press

А после окончания школы случайно попала в драмкружок, пришла просто посмотреть, чем там занимаются. Педагог спросил, что я умею, ответила: «Да ничего, пришла посмотреть». Ну он попросил меня прочесть какие-то отрывки, я покривлялась, и он обронил такую фразу: «Хорошо бы тебе на артистку выучиться, в Москву надо». Ну и я тут же собралась. Приехала в столицу, как сейчас помню, ливень был, я города не знала абсолютно и понятия не имела, что существуют какие-то театральные институты. И уж тем более не знала, где они находятся. Приехал какой-то троллейбус, я прыгнула в него и уснула. Водитель меня высадил на конечной остановке. Был уже вечер, куда идти, я не знала, устроилась под каким-то грибочком на детской площадке и там ночь прокоротала. А утром смотрю, рядом со мной какое-то здание, подошла ближе, читаю табличку: «Киностудия им. Горького». А за угол завернула, там написано: «Всесоюзный государственный институт кинематографии». Я пришла в приемную комиссию, а мне сказали, что прием документов уже окончен. Расстроилась ужасно, иду по коридору и реву. Навстречу – такой грозный мужчина кавказской национальности, спросил, что случилось, выслушав меня, скомандовал: «За мной!» Оказалось, что это декан актерского факультета! Он распорядился, чтобы у меня взяли документы и дали мне место в общежитии.

Так же случайно я попала в кино. Ко мне подошли ребята с режиссерского факультета и сказали, что я им понравилась и они хотят мне предложить главную роль. Вначале отказалась, мол, экзамены на носу, надо учить много, но они меня уговорили. И так я впервые оказалась перед камерой в фильме «За бортом» в 1958 году. На моем жизненном пути встречалось много прекрасных порядочных людей, которые бескорыстно мне помогали. С годами поняла, что если ты идешь по жизни с открытым сердцем, то тебе всегда помогут. Главное – любить людей и не становиться злым ни при каких обстоятельствах!