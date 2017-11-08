Конфликт: Поглазов против "Янко Круля Албанскаго" Школы-студии МХАТ

Студенты «Щуки» не узнали в спектакле коллег из МХАТ дадаистскую пьесу — зато усмотрели «грязь» и «публичный дом».

В театральной среде — среди актеров, преподавателей и студентов театральных вузов — обсуждается скандал, случившийся на фестивале «Подиум», это смотр спектаклей театральных училищ. Студенты Школы-студии МХАТ (курс Дмитрия Брусникина) показывали спектакль «Янко Круль Албанскай» по пьесе дадаиста Ильи Зданевича.

То, что он дадаист — важно. Дадаизм расцвел в искусстве примерно сто лет назад, его художественные средства сильно отличаются от приемов реалистического направления и могут быть провокативны — это для дадаизма нормально.

Как говорят очевидцы, брусникинцы со сцены в зал бросали пакеты (в них были картонные короны для зрителей — предлагалась игра), а в какой-то момент там появился обнаженный актер с носком на члене.

Примерно тогда же заслуженный преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина Владимир Поглазов, автор более 10 спектаклей в Росcии и за рубежом, покинул зал (а по не которым сообщениям — даже поднялся на сцену), сказав, что происходящее — оскорбление святой сцены, оскорбление для зрителей, для женщин (отдельно, да), для его мамы и для него самого. За преподавателем из зала ушла часть студентов «Щуки».

Последующее обсуждение спектакля брусникинцев было бурным и непримиримым. Очевидцы отмечают, что возмущалась именно молодежь. «Вы тащите в театр грязь», «оскорбляете святое искусство», «устроили из святой сцены пьяный грязный кабак, публичный дом» — когда в таком стиле дискутируют люди старой формации, к этому все привыкли, но когда такое говорят 20-летние студенты театральных вузов, это, конечно, странно. Тем более странно слышать такое на студенческом фестивале, где по определению приветствуется эксперимент, поиск и вообще все смелое и новое.

Но до новизны ли, если, судя по репликам об отсутствии сюжета в спектакле брусникинцев, не все студенты Щуки знают, что такое дадаизм? Зато они хорошо уловили, кого у нас теперь можно пнуть безнаказанно. Как пишет в своем фейсбуке Залина Кантемирова, на ее реплику о необходимости расширения границ щукинские студенты ей ответили: «Так можно и до публичного дома расшириться, как у одного режиссера, который сейчас под следствием».

Участники событий и примкнувшие к ним неравнодушные разделились на два лагеря. Не по возрасту. Это типологически, мировоззренчески несоединимые галактики. И в одной из них — «совковой», затхлой, нетерпимой, «скрепоносной» — не так уж мало молодежи, как можно было думать.

К слову, студенты Школы-студии, несмотря на выпады в адрес их творческих поисков (они сами ставили свой спектакль), достойно доиграли и поблагодарили присутствовавших за внимание и оценки.

Ситуацию для Sobesednik.ru прокомментирвала Марина Брусникина — режиссер-педагог, преподаватель актерского мастерства и профессор Школы-студии МХАТ:

— Думаю, следовало бы поменьше читать фейсбук, особенно те обсуждения, которые ведут между собой люди, не присутствовавшие на самом событии. Высказывать оценки, не увидев своими глазами — ну, этого явно не стоит делать. Я думаю, не нужно участвовать в такой дискуссии и подогревать ее. У педагога (В. Поглазова — прим. ред.) имелось свое мнение, и он его высказал, да. Но ребята наши сдержались, ничего не стали отвечать, и дальше не нужно ничего раздувать.