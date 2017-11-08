Татьяна Самойлова: Это так здорово – любить! Самое лучшее, что есть в жизни

Как Татьяне Самойловой и Василию Лановому удалось сыграть любовь в культовом советском фильме «Анна Каренина».

Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Анна Каренина и Алексей Вронский. Глядя на них в этом фильме, так и думаешь, что они просто созданы друг для друга. Встреча на перроне, светский бал, скачки... Полунамеки, полувзгляды... Когда снималась экранизация романа Толстого, между самими актерами – Самойловой и Лановым – было все кончено. Их брак к тому моменту девять лет, как распался.

Когда Зархи пригласил на съемки популярного актера Василия Ланового, тот, прочитав сценарий, отказался. Ему показалось, что Вронский слишком плоский персонаж по сравнению с Анной Карениной. Но режиссер все же его уговорил.

На картине обоим актерам – и Самойловой, и Лановому – по 32 года. Когда они влюбились друг в друга, им было 18.

– Он на меня произвел странное впечатление: какое-то коварное, красивое лицо, истощенный вид. Он стал моей первой любовью и первым мужчиной, – признавалась актриса. – Мы смешно так расписались. Встретились около Боткинской больницы, отдали паспорта в загс на регистрацию. Потом Лановой купил мне какую-то майку, я ему – трусы, и отправились домой.

Семейную жизнь начали в квартире Самойловых, в крошечной комнатушке. Татьяна забеременела, ожидалась двойня. Стать родителями не решились. Татьяна пошла на роковой шаг – сделала аборт. Вместе они были шесть лет.

Снимаясь в «Анне Карениной», Лановой был женат на актрисе Тамаре Зябловой.

– Прошлое даже помогало: мне легче было разобраться в отношениях героев Льва Николаевича, – признавался актер. – У Анны Карениной есть преимущество: она гениально умела любить, а Вронский любовником был рядовым – красивым, но достаточно прохладным, все на свете анализирующим. Тем не менее именно столкновение таланта любить, которым наделена Анна, с заурядным по этой части Вронским высекало между ними необходимую искру, а пережитое мной и Татьяной в реальности придавало этой ситуации пикантности.

Для Самойловой войти в эту роль было все равно что в холодную воду.

– Когда я пришла на пробы, весила 72 кг, была пухленькой. Но режиссер мне сказал: «Танюш, надо худеть». Я села на диету, – рассказывала она. – Кроме творожка, гречневой каши и компота, ничего не ела. За два месяца сбросила 12 кг.

Актриса словно играла свою боль, свое пережитое. Играла исступленно. Временами даже до обмороков. Правда, ссылалась на утомляемость:

– У меня были потрясающие наряды, дорогие безумно. Я просто погибала в них – такие тяжелые. У меня кружилась голова, я падала в обмороки.

После «Карениной» Василий Лановой много снимался в кино. Правда, пережил трагедию – его жена Тамара Зяблова погибла в автокатастрофе. Эту рану он смог зарубцевать в браке с Ириной Купченко. Их союз оказался прочным.

А Самойлова с середины 70-х годов перестала сниматься совсем. Она еще три раза выходила замуж, но свою половинку не встретила. Единственный сын – Дмитрий – стал врачом, живет в США.

Актрису часто мучили депрессии. Вплоть до того, что она хотела покончить с собой от отчаяния и одиночества. Неоднократно лечилась в психиатрической больнице. Самойлова скончалась в день своего 80-летия, 4 мая 2014 года, в Боткинской больнице.

Незадолго до ее смерти мне удалось пообщаться с ней по телефону.

– «Анну Каренину» я обожаю, – призналась мне актриса. – И счастлива была, что Вася Лановой был моим партнером. Если б я тогда от него родила, сейчас мне было бы лучше. А вы в кого-нибудь влюблены?

– Да, – призналась я, удивившись неожиданному ее вопросу.

– Это так здорово – любить! Самое лучшее, что есть в жизни. Я вам так завидую...