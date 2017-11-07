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Оззи Осборн "простится" с Россией на концертах в Москве и Петербурге

Культура и ТВ

Рок-музыкант Оззи Осборн анонсировал летом 2018 года два концерта в России в рамках прощального мирового турне.

Как сообщает РИА «Новости», завершение своей более чем 50-летней музыкальной карьеры Оззи Осборн отметит грандиозным мировым турне, которое станет заключительным для рокера. 

Уточняется, что последний тур главного вокалиста легендарной группы Black Sabbath продлится до 2020 года. Кроме того, гастроли Осборна будут включать и два концерта в России: 1 июня 2018 года состоится шоу музыканта в московском «Олимпийском», а 3 июня — в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. 

По информации агентства, сопровождать Оззи Осборна в туре будут Зак Уайлд (гитара), Роб «Бласко» Николсон (бас), Томми Клафетос (ударные) и Адам Уэйкман (клавиши).

 

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