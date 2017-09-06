Татьяна Колганова: Занятия магией моей героини в "Черной крови" не одобряю

Актриса Татьяна Колганова рассказала в интервью Sobesednik.ru о своей работе в сериале «Черная кровь».

В «Черной крови» на «России 1» две главные героини – сестры Ирина (Мария Порошина) и Ольга (Татьяна Колганова) – в течение многих лет борются за одного возлюбленного. Героиня Колгановой из-за своего бессилия победить соперницу обращается к специалистам с просьбой приворожить любимого.

– Татьяна, а в жизни испытывали на себе разного рода гадания, ворожбу?

– Надеюсь, никогда меня это не коснется. Я – православный человек, соответственно всю эту ерунду, которой занималась моя героиня, не приветствую.

– Эту роль можно назвать отрицательной?

– Я всегда адвокат своей роли, иначе невозможно работать. Ольга – несчастный человек. Ей показалось, что за любовь нужно бороться всеми способами. Объект любви должен быть со мной, и никак иначе, и неважно, хочет ли он сам. Конечно, из такого насилия никогда ничего хорошего не получается. По-человечески героиню Ольгу Котову я не оправдываю.

– Вашу роль в юности играет молодая актриса Мария Пирогова. Если сравнивать, не так и старше вы выглядите. Почему бы вам самой не сыграть Ольгу Котову в таком раннем возрасте?

– Такое решение изначально было принято не мной, а продюсером и режиссером. Скажу по секрету, мы с Машей Порошиной должны были появиться позже в сериале. Но в итоге нас решили «запустить» чуть раньше. Нас, конечно, это по-актерски обрадовало – нам попались интересные драматические сцены, переломные события в фильме.

– А с Пироговой вы как-то пытались договориться, как играть одну и ту же роль? Например, что-то друг у друга перенять для характера?

– К сожалению, плотный рабочий график и условия сериальной работы не дали нам возможности встретиться до начала съемок и совместно придумать какие-то яркие детали, присущие нашей героине. Мария уже начала сниматься, и я, прежде чем приступить, посмотрела отснятый с ней материал. Было важно увидеть, какая она – моя Ольга – в юности, перенять какие-то ее манеры. Это было любопытно.

«Черная кровь».

«Россия 1», пн – чт, 21:00.