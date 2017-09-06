Дочь Александра Тихановича: Папа был пряником, а мама – кнутом

Дочь Александра Тихоновича рассказала в интервью Sobesednik.ru о знаменитом отце, ушедшем из жизни в прошлом году.

Со дня смерти легендарного Александра Тихановича не прошло еще и года. Родственники до сих пор не могут поверить, что музыканта больше нет в живых. Не может отойти от трагедии и его единственная дочь Анастасия. В интервью Sobesednik.ru девушка призналась: она до последнего надеялась на чудо.

– Самое главное качество, которым обладал папа, – это безграничная любовь к людям, которые его окружали, – первым делом говорит Настя. – Такие понятия, как обида или зависть, ему были чужды. Последние годы жизни складывались достаточно непросто для него из-за болезни. Но он все равно жил счастливо, потому что был свободен от совершенно ненужных и обременяющих наши сердца качеств. Удивительная вещь: люди, с которыми я сейчас общаюсь, помнят об отце только доброе и хорошее. Он очень многим помогал. Наверное, не случайно. Ведь имя Александр переводится как «защитник людей». Так и было. У него была своя миссия: посредством разных действий он защищал тех, кто находится рядом, и дарил им радость.

Александр уходил тяжело. Его родные, в том числе и знаменитая супруга Ядвига Поплавская, до последнего верили в лучшее. Но онкология не щадит никого.

– Мы надеялись на чудо, но пути господни неисповедимы, – едва сдерживая слезы, продолжает Анастасия. – Каждый человек при любых обстоятельствах, что бы ни случалось, горит любовью к жизни. До тех пор, пока мы дышим, чудо жизни происходит. В таких ситуациях даже задумываться о плохом неправильно. Есть понятие «жить в моменте»: мы все так и делали!

О своих родителях Анастасия может рассказывать долго. Это они привили ей любовь к музыке: она тоже стала певицей. Правда, чаще всего выступает в Белоруссии.

– Заниматься музыкой я начала с четырех лет, – продолжает Настя. – Поэтому было бы странно, если бы моя профессия была связана с чем-то другим. Мама с папой часто были на гастролях. На родительские собрания в школу не ходили. Они совершенно разные по характеру. Но их объединяло всегда большое чувство справедливости.

Если в какой-то момент меня надо было поругать, то кто-то из них это делал. Папа чаще в роли пряника выступал, но опять же кнут очень полезен! Мои одноклассники были в курсе, что мои родители – известные музыканты. Но я училась в особенной школе, там дети занимались музыкой круглые сутки. У нас был очень дружный класс. Конечно, может, и были разговоры о протекции. Мне кажется, что это очень типичная история для детей известных людей. В любой сфере, если существует династия, наверняка такие разговоры имеют место. Но я морально устойчива и на них не обращала внимания.

«Внук пойдет по стопам дедушки»

Супруга Тихановича Ядвига Поплавская после его смерти только стала приходить в себя. Пережить потерю любимого мужа, с которым она была вместе 24 часа в сутки, ей очень непросто.

– Мне бы хотелось каждой девушке пожелать такого мужа, каким был мой папа, – улыбается Настя. – Очень доброго и талантливого – человека, которому можешь доверять, который тебя будет любить, поддерживать и дополнять. Как показывает пример моих родителей, любовь – это не бабочки в животе, которые появляются, когда ты кого-то встречаешь. Это большая отдача друг другу, бескорыстная, когда ты любишь и понимаешь, что вместе лучше, чем порознь!

Ядвига Поплавская на время оставила сцену. Но теперь она начала выходить к зрителям. Недавно она выступала на «Славянском базаре», а сейчас планирует заняться сольной карьерой.

– У нее есть планы петь сольно, – уверяет дочь звезды. – Недавно мы приступили к их реализации. Мама уже выезжала на гастроли под Петербург. У нее появляются новые песни, жизнь продолжается.

Пока же Ядвига помогает воспитывать Анастасии сына Ивана. Внук звездную бабушку бесконечно радует. Он, как и его знаменитые родственники, растет очень музыкальным ребенком.

– Бабушка принимает в воспитании внука активное участие, – говорит Настя. – Она может дать дельный совет, накормить вкусным салатом или помочь с музыкой. Совсем недавно бабушка ему помогла переложить на две руки песни, которые написал мой папа. Ваня это сделал, а потом исполнил на концерте в школе. Все остались им довольны!