Юрий Куклачев: Думаю, Шнур не будет общаться с кошками матом

Sobesednik.ru узнал, что думает Юрий Куклачев о кандидатуре Сергея Шнурова как ведущего шоу о кошках на Первом канале.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а попросту — Шнур, скоро начнет вести на Первом канале программу «Главный котик страны», сообщают СМИ. Sobesednik.ru решил поинтересоваться мнением о новом телепроекте и его ведущем у руководителя единственного в мире Театра кошек — Юрия Куклачева.

— Так, может быть, это и хорошо! — воскликнул Куклачев. — Раз ему дали такую передачу вести, значит, он все-таки добрый человек! И вообще, я считаю, чем на нашем телевидении больше передач про животных, тем лучше. Хватит уже про судимости разные говорить и про убийства!

Юрий Куклачев Фото: Global Look Press

— Вас не смущает, что передача называется «Главный котик страны»? Ведь у всех сразу ассоциация с вами.

— Меня в свое время в прессе назвали «Главный котик мира». В зарубежных газетах до сих пор пишут про наш Театр кошек — «русское чудо». Я не ищу популярности специально. Работаю и хочу только доброты. Кто главный — это неважно.

— Юрий Дмитриевич, но как-то странно: Шнур известен как человек, который ругается матом на публике, и тут вдруг — кошки.

— Знаете, я помню одну известную актрису, которая на публике такая культурна и вежливая была, а за кулисами, на репетициях материлась и вела себя, мягко говоря, по-хамски. Может, у Сергея Шнурова наоборот?! Тем более, поверьте мне, с кошками матами нельзя общаться, они чувствуют злого человека! Думаю, он с ними не будет общаться на таком языке. Мы не знакомы со Шнуром. Но если он приедет со своей передачей ко мне в гости, я буду только рад. И потом, его любит молодежь. Это же здорово, что через молодежь он со своей передачей будет прививать ребятам любовь животным, а значит, к доброте.