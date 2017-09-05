Сериал "Комиссарша": Ирина Пегова как лицо эпохи Великой Отечественной

На «Первом канале» вновь Великая Отечественная война. 8-серийный фильм «Комиссарша» способен удивить зрителя.

Работник милиции Галина Семенова после ранения в 1943 году возвращается с фронта в родной городок. Приехав на место и став комиссаром, она выясняет, что город терроризирует банда, в составе которой – ее родной повзрослевший сын. А дальше – убийства, расследования, погони, перестрелки.

– Мне так понравилась сама идея сюжета, что с нетерпением ждала, пока Сергей Калужанов допишет сценарий, – говорит в разговоре с Sobesednik.ru режиссер Елена Николаева. – Когда прописывала режиссерский вариант сценария, то исполнительницей главной роли держала в голове только Ирину Пегову и никого другого. Считаю, что она – единственная из сегодняшних актрис, в которой есть лицо той эпохи.

Для самой Ирины, впрочем, это амплуа оказалось необычным.

– Роль не совсем из того репертуара, что я обычно исполняю в кино, – рассказывает Пегова. – Комиссарша – абсолютно жесткая, принципиальная, в какой-то степени даже сухая, идейно заряженная женщина, перед которой стоит выбор, что важнее: сын или Отечество? При условии, что человек живет идеей только о победе. Женщина разрывается между чувством долга и любовью к сыну.

Остальных актеров режиссер подбирала уже «под Пегову». Например, на роль начальника уголовного розыска Супруна Елена пригласила известного актера Олега Фомина.

– Я придумал для своего героя хара́ктерную деталь – усы, – говорит Фомин. – Именно так представлял своего деда, который во время войны тоже служил в органах и боролся с преступностью.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и области. Снимали в стенах заброшенных заводов и усадеб, в лесу. Самые непростые условия были на природе – мало того что эти сцены снимались в ночное время, так еще и комары одолевали съемочную группу. Как отмечает режиссер, к компьютерной графике старались не прибегать.

– Мы все делали по-настоящему, – говорит Елена Николаева. – Сами подпалим декорации и сами же потушим. Правда, со сценой боя в городе Кронштадте возникли сложности. Мы хотели снять эпизод, в котором только из пулемета нужно было отстрелять тысячу холостых патронов. К тому же необходимо было устроить взрыв. В итоге за разрешением пришлось обращаться в высокие областные инстанции. И мы не подвели – ни одно окно не пострадало.

Создатели продумывали каждую мелочь. Многие вещи в кадре настоящие. Например, денежные купюры 1940-х годов, которые покупали на блошиных рынках. Ирина Пегова лично нашла на барахолке сделанную из гильз зажигалку и рюмку с гравировкой «1943». А режиссер обнаружила старые игрушки и спички конца 1930‑х. Однажды, гуляя по рынку и рассматривая старинные бусы, Елена Николаева придумала пронзительный эпизод: юноша, уходя на войну, дарит своей подруге незатейливую нитку бус. И погибает. Украшение – все, что осталось от него на земле.

– Самое сложное для нас оказалось – показать то пограничное состояние между экшеном и болью, которой пропитан весь фильм, – признается режиссер. – Особенно было трудно, когда работали над последней серией, где взрывы, настоящий бой, погибают люди, и при этом – такая драма, трагедия, в которой в силу обстоятельств оказалась главная героиня. Передать это словами невозможно. Но мы, я считаю, справились.

«Комиссарша».

«Первый канал», пн – чт, 21:35.