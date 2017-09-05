Письмо Серебренникова актёру из "Матильды" придумали пранкеры

Письмо от имени Серебренникова, опубликованное актёром из «Матильды», оказалось результатом розыгрыша пранкера.

Как писал Sobesednik.ru, 3 сентября немецкий актёр Ларс Айдингер, который сыграл Николая II в фильме «Матильда» Алексея Учителя и подписал петицию в поддержку Кирилла Серебренникова, опубликовал в своём Instagram письмо от имени арестованного худрука театра «Гоголь-центр». В письме, в частности, говорилось о том, что президент Украины Пётр Порошенко предлагал Серебренникову возглавить украинский театр и снять «пропагандистский фильм», однако режиссёр отказался. Адвокат Серебренникова заявил, что тот не писал Айдингеру никакого письма.

Вечером 4 сентября «Вести.ru» сообщили, что Ларс Айдингер стал очередной жертвой пранкеров Вована и Лексуса. Пранкеры позвонили немецкому актёру и попросили его опубликовать письмо, которое надиктовали в трубку.

«Что самое интересное — он знаком с Серебрянниковым лично. И нисколько не распознал манеру речи, не показалось ему странным то, о чем мы говорили. И даже абсурдные моменты его нисколько не смутили», — цитирует телеканал одного из пранкеров.