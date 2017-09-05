Открытое письмо: За что Генпрокуратура проверяет "Пока все дома"?

Открытое письмо журналиста Sobesednik.ru Ольги Сабуровой генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Узнав, что Генпрокуратура начала проверку программы «Пока все дома», которую заподозрила в махинациях с выделенными Минобрнауки деньгами на съемки видеопаспортов детей-сирот, «Собеседник» решил обратиться к главе ведомства с открытым письмом.

Господин Юрий Чайка!

Как мы знаем из прессы, у вас двое взрослых сыновей и оба неплохо устроены в жизни. Люди, против которых сейчас копают ваши подчиненные, больше 10 лет помогают мальчикам и девочкам, которые отличаются от ваших детей наличием статуса сироты, обрести родителей. Может быть, не таких всемогущих, как вы (хотя это как повезет), но не все измеряется деньгами. Пожив в детдоме, быстро осознаешь, что семья, где есть папа и мама, – это главная ценность.

Слепой Фемиде видно: миллионные госконтракты, которые заключало Минобрнауки с благотворительным фондом «Видеопаспорт» (учредители – создатели «Пока все дома»), – тот редкий случай, когда государственные деньги тратились по назначению. И работали эффективно. Вероятно, это и смущает прокурорских? Они уже не верят, что в современной России все может быть честно, по-людски? Чего вы хотите от Тимура Кизякова? Доказать, что он мошенник почище Серебренникова? Закрыть его? Ну, вперед! У кого настигнете дома – у Бабкиной, Петросяна, Хаматовой, – прямо там и вяжите. Отличный получится сюжет для теленовостей. Говорят, что террористы любят, когда о них рассказывают в прессе. Судя по регулярным маски-шоу в эфире, не они одни.

Прежде чем «кошмарить» «Пока все дома», вашим бы ознакомиться с деталями заключения контрактов (на сайте госзаказов) и объяснениями самого Кизякова (в фейсбуке Тимура). И то, и другое есть в открытом доступе. Есть все договоры, в которых, кстати, ни слова не сказано об обязанности показывать снимаемых детей в телеэфире, есть все акты приемки, есть заключения экспертов, подтвердивших выполнение услуг в полном объеме и на высоком уровне. Вы подозреваете, что представители министерства и банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, чьи подписи стоят под документом, – подсадные утки? Или они в доле и Кизяков заносил им кеш? Есть отчет заказчика о нецелесо­образности выбора другого поставщика. И в нем сказано то, после чего любому порядочному человеку было бы стыдно за версту подходить к Кизякову с какими-либо претензиями: «С 2006 года еженедельно в программе «Пока все дома» в рубрике «У вас будет ребенок» вышло более 139 телевизионных версий «Видеопаспорта», 137 детей устроены в семьи».

Можно засомневаться в словах Кизякова о том, что телеверсию он всегда делал за свой счет. Но тогда назовите нам этого благотворителя. Или кто-то поспорит, что за 10 лет всё (билеты, гостиницы, услуги сотрудников) подорожало в несколько раз, а Кизяков как в 2006-м просил 100.000 рублей за 1 видеопаспорт, так и в 2016-м не повышал стоимость. Либо Тимур врет, когда говорит, что нередко во время поездки в детдом к одному ребенку к визитерам подтягивались и другие, желавшие, чтобы о них сняли, чтобы их усыновили? И Кизяков снимал, и тоже за свои. Потому что прокурор в душе требовал оставаться человеком и не отказывать ребенку, который хочет обрести семью.

Я не буду говорить вам банальное «Руки прочь!» Я скажу вам просто: Юрий Чайка, не позорьтесь. И не мешайте делать Кизякову то, что он делает. Теперь – на канале «Россия».