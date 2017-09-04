Алена Галич: Мне не нужны состряпанные сюжетики к столетию отца

Как канал «Культура» отказался замечать 100-летие Александра Галича, рассказала дочь поэта и певца Алена Галич:

— В 2018-м году исполняется столетие со дня рождения моего отца, и я связалась с представителями «Культуры», чтобы понять, как канал отметит эту дату. Но там мне сказали, что делать ничего не собираются: «А это не наш типаж». Я, честно говоря, тогда не понимаю, а какой их «типаж», если последнему ученикку Станиславского места на «Культуре» не нашлось. Я и говорить-то после их слов не могла — я просто начала плакать.

Алёна Галич Фото: Стоп-кадр YouTube

— Кроме «неподходящего типажа», больше никаких аргументов не было?

— Во-вторых, сказали «У нас нет денег, но если мы деньги найдем, то мы, может, состряпаем что-нибудь, сюжетик дадим». Уж совсем прямо! Не надо мне «сюжетиков»! Мне вообще ваше телевидение не надо, в гробу я его видела.

Когда Ника [поэт Ника Турбина] умерла и я ее хоронила, у меня тут вообще целый дом был корреспондентов — сотни сюжетов снимали, а об Александре Галиче, человеке, олицетворяющем эпоху, — «сюжетик»! Когда составляли список самых значимых людей XX века, папа был там на пятом или на шестом месте. Я не хочу вот этого дежурного телеплевка. Отец заслуживает уважения.

— Все это странно.

— Нет, это не странно, потому что на телевидении работают часто невежественные люди. Да и сокращение дотаций и ставок — а это действительно происходит — работников телевидения волнует больше всего, это для них самое главное. Но можно ведь было и другими словами обозначить весь этот стыд...