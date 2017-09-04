Адвокат Серебренникова счёл провокацией письмо актёру "Матильды"

Адвокат Серебренникова назвал провокацией публикацию письма, которое режиссёр якобы написал актеру Ларсу Айдингеру.

Ранее Sobesednik.ru писал, что экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, арестованный по делу «Седьмой студии», призвал театральную общественность сопротивляться «опричному людоедству» сложившейся в России «лживой системы».

3 сентября немецкий актёр Ларс Айдингер, который сыграл Николая II в фильме «Матильда» Алексея Учителя и подписал петицию в поддержку Кирилла Серебренникова, опубликовал у себя в Instagram письмо от имени Серебренникова. В этом письме режиссёр благодарит своих сторонников за поддержку и просит не уподобляться радикалам, которые делают имя на его аресте.

Кроме того, в послании сообщается о том, что президент Украины Пётр Порошенко предлагал Серебренникову возглавить один из украинских театров и снять «пропагандистский фильм», однако худрук театра «Гоголь-центр» отказался покидать Россию: «Я – не политик, я – режиссёр, и не хочу, чтобы меня использовали в чьих-то грязных интересах».

Между тем Дмитрий Харитонов, адвокат Серебренникова, заявил ТАСС, что режиссёр не отправлял Айдингеру никаких писем: «Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию».

Напомним, Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения 68 миллионов рублей из бюджета, поместили под домашний арест до 19 октября.

В Мосгорсуде началось рассмотрение рассмотрение апелляции Кирилла Серебренникова по мере пресечения. Фото сделано перед началом заседания pic.twitter.com/b0QX0PjZAv — Meduza (@meduzaproject) 4 сентября 2017 г.