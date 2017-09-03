Первая любовь Вячеслава Тихонова: "Он всегда любил меня, и сейчас любит"

Sobesednik.ru разузнал про первую любовь Вячеслава Тихонова и обнаружил ряд воспоминаний о ней.

Вячеслав Тихонов, наш непревзойденный Штирлиц, покорил зрителей не только своим задумчивым взглядом и аристократическим профилем, но и, несомненно, талантом, которым его щедро наградил Бог.

Как водится, первому красавцу советского кино приписывали романы со многими актрисами. Мало кто знает, что он был однолюбом и через всю жизнь пронес нежные чувства к своей однокласснице Юлии Российской, которая однажды призналась: «Да, это меня любил Слава Тихонов. Любил и сейчас любит. И я его очень люблю».

Может, оттого он старался так часто бывать в родном городе, с которым у него были связаны одни из самых светлых воспоминаний.

Мы решили расследовать эту историю и отправились на родину актера – в Павловский Посад.

«Такую влюбленность трудно скрыть»

Была ли Юлия Российская настоящей сильной любовью актера или просто оказалась чисто юношеским увлечением, сложно сказать.

Юлия Российская Фото: из личного архива

Как мы выяснили на месте, женщина с такой красивой фамилией ушла из жизни практически сразу после смерти Тихонова. Однако в воспоминаниях друзей артиста, которые вместе с ним учились в средней школе №1 им. Н. К. Крупской (в 2016 году ее переименовали в лицей №2 имени В. В. Тихонова. – Авт.), имя Юлии Российской фигурирует в качестве первой любви будущей кинозвезды. Эти рассказы отчасти подтверждают, что у обворожительной девушки и худого долговязого паренька были нежные чувства.

– Славу Тихонова я видела несколько раз с Юлией Российской, с которой он дружил в десятом классе. Она и была его первой любовью. Он часто с Юлей приходил в родительский дом. Для родных и знакомых отношения Славы и Юли не были секретом, потому что такую влюбленность трудно скрыть. Это была красивая пара. До сих пор вижу эту картинку прошлого, как идут они по улице, он держит ее под руку, оба веселые и довольные друг другом. Не скрою, мы откровенно любовались этой счастливой парой, – рассказывала Дина Кокшарова, школьная подруга двоюродной сестры Тихонова – Ольги Соколовой. – Я часто вспоминаю Юлию. Вижу откинутые назад волнистые волосы, открытый лоб, прямой взгляд лучистых и светлых глаз... Эффектная и привлекательная была девушка. Но, к сожалению, как это нередко случается: первая хрупкая любовь не выдерживает испытаний. Пара эта не состоялась как семья. Однажды они поссорились и не смогли простить друг друга... Мне известно, что Юлия Российская окончила медицинский институт и вышла замуж за парня, который в Павлове ходил за ней по пятам. И жили они потом в Москве.

«На учебе у него Мордюкова, а он ко мне приезжает»

По словам публициста, члена литературного объединения «Вохна» Любови Желток, молодые люди даже хотели пожениться:

– К сожалению, как это часто бывает, Вячеслав в юности из-за какого-то пустяка расстался с девушкой, с которой они уже собирались пожениться – красавицей и умницей Юлией Российской. Как знать, может, эта девушка была бы его счастливой судьбой? Ведь он приезжал к ней даже тогда, когда они с Нонной Мордюковой, ставшей впоследствии его женой, ждали своего первенца. Юлия знала о том, что Нонна беременна, очень переживала – и разорвала окончательно эти отношения.

Нонна Мордюкова с сыном Фото: из личного архива

Сама Юлия Российская тяжело переживала расставание с любимым. Вот что она рассказала в одном эксклюзивном интервью:

– Я закончила девятый класс, перешла в десятый. А Слава закончил школу и вдруг исчез, ничего мне не сказав. Позже его друзья мне передали, что он поехал в Москву поступать в театральный. Моя подруга рассказала мне, что вроде бы вертится около Славы одна его однокурсница. Это была Нонна Мордюкова. Рассказывала, что Мордюкова не отходит прямо от него. Видимо, он ей очень понравился, и она к нему прилипла. Хотя он и не любил ее. Слава меня мучил без конца. Он разрывался. На учебе у него Мордюкова, а он ко мне приезжает. Когда же стало известно, что Мордюкова ждет от Славы ребенка, я поняла: всё! А Слава продолжал приходить. И мы бежали навстречу другу другу, бросались в объятия. Потому что чувствовали: не можем друг без друга. А потом придешь домой и понимаешь, что ничего нельзя изменить. Плакала. Он женился на Нонне после рождения их ребенка. Если бы не было ребенка, может быть, они бы и расстались.

После расставания Вячеслав Тихонов и Юлия Российская не общались более полувека. Однако после серии публикаций в СМИ об их романе женщина осмелилась ему позвонить. Сама Юлия Алексеевна признавалась, что он любил ее до конца своих дней.

А как на это смотрят родственники Тихонова?

Мы дозвонились до режиссера Николая Вороновского, мужа Анны, дочери Вячеслава Тихонова. И вот что он сказал:

– Мне кажется, у них не было особой любви... Лично я знаю то, что, мол, один из приятелей Вячеслава Васильевича, уходя на фронт, попросил его по-дружески приглядеть за Юлией. Тихонов ее встречал из школы, про-вожал. Потом он поступил в институт, и их пути разошлись. У каждого появилась своя семья. СМИ стали писать об их отношениях, Российская узнала об этом и позвонила Вячеславу Васильевичу на дачу на Николиной Горе, где мы жили в последнее время. Они пообщались, узнали, как дела друг у друга, и не более того.

Дочь артиста Анна пошла по стопам отца и стала актрисой Фото: Сергей Иванов

– После смерти актера многие газеты писали, что Вячеслав Васильевич в последние годы жизни был одинок.

– Это не так! Он не был брошен и не был отшельником, как об этом писали. Тамара Ивановна (ее не стало несколько лет назад. – Авт.), его супруга, всегда старалась быть рядом с ним, но, к сожалению, последние десять лет она серьезно болела: у нее была сломана шейка бедра и имплант никак не мог прижиться. Поэтому она часто находилась в больнице. Мы с Анной в рабочие дни были в Москве, но каждую пятницу приезжали к Вячеславу Васильевичу и все выходные проводили вместе. Потом, чтобы не оставлять Вячеслава Васильевича даже на несколько дней одного, мы переехали в дом на Николиной горе и последние годы его жизни жили вместе.

Вячеслав Васильевич любил Тамару Ивановну. Как-то мы вместе выбирали подарок к дню рождения. Он тогда купил ей шикарное кольцо с огромным изумрудом. Тамара Ивановна была другого склада характера, нежели Нонна Мордюкова, которая была разбитной казачкой, любила компании. Ей хотелось праздника, а ему хватало суеты на съемочной площадке и в театре. Вот она и не удержала его. Жалела ли она об этом? Возможно, а он – не знаю. может быть, где-то в глубине души оставалась какая-то обида. Если речь заходила о Нонне Викторовне, то он говорил, что она – это пройденный этап жизни, что они друг другу чужие люди и не общаются. Был один эпизод, когда Мордюкова в своей книге «Не плачь, казачка!» по-женски не очень порядочно написала о Тихонове. И даже после этого он плохого слова о ней ни разу не сказал.

Вячеслав Тихонов прожил в браке с Тамарой Ивановной 42 года Фото: из личного архива

В одной из документальных картин (в 2008 году – за год до кончины Тихонова. – Авт.) Анна задает вопрос Вячеславу Васильевичу: «Какое твое самое счастливое время?» И он ответил: «Вот сейчас, когда мы вместе – и вы, и мои внуки...»

В последние годы у Штирлица жила дворняга

Родовое гнездо актера (в Павловском Посаде на улице Володарского) пребывало в плачевном состоянии: окна были заколочены, пристройка покосилась. И сейчас дом находится в разобранном виде, остались только бревна.

– Вы не беспокойтесь, скоро дом Тихонова будет как новенький, – успокоил нас бывший начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи, ныне методист по созданию музея Вячеслава Тихонова Николай Михайлович Краснов. – Когда-то дом был очень красивым. Двухэтажный, с балконом на втором этаже. Были голубятня и ухоженный сад. Его в конце девятнадцатого века построил дед Вячеслава Тихонова – Вячеслав Васильевич Алексеев. Когда не стало отца артиста Василия Романовича и мама Вячеслава Тихонова осталась одна, то к ним в дом забрался вор. Она сильно перепугалась. После этого продала дом и переехала в квартиру. Местные власти выкупили дом, чтобы на его месте сделать музей. В этом году мы дом реконструируем. Фасад воссоздадим из тех же бревен. Постараемся воссоздать и интерьер.

Знаете, Вячеслав Тихонов был добрейшей души человек. В последние годы у него жила дворняга, так он к ней относился очень трепетно, ухаживал за ней. Когда мы приезжали к нему в гости, он всегда нас угощал. И обязательно спрашивал:

«Где ваш водитель? Зовите его тоже к нам за стол».

Редакция сердечно благодарит Николая Михайловича Краснова за содействие в подготовке материала о своем земляке. Огромное спасибо за отзывчивость!