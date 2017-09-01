Троцкий, Рихтер и клоны "Голоса". Каким будет новый телесезон

1 сентября на телеканалах страны стартует новый сезон. Sobesednik.ru узнал, чем удивят телезрителей на этот раз.

100 лет революции

В октябре нас ждет суперкаскад из сериалов, снятых классными режиссерами и с участием звезд кино. Все они посвящены юбилею революции.

Сюжет сериала «Троцкий» (режиссер Александр Котт) строится на воспоминаниях революционера о горячих событиях уже в тот период, когда он бежал из СССР в Мексику. Мемуары идеолога революции покажет «Первый канал». Льва Троцкого сыграл Константин Хабенский, вождя – Евгений Стычкин.

Режиссером многосерийного фильма «Меморандум Парвуса» (второе название – «Демон революции»), который покажет «Россия 1», выступил Владимир Хотиненко. В основе – загадочная история возвращения Владимира Ленина из Берлина в Петербург. Ильича в сериале сыграл Евгений Миронов, но главный герой – не вождь, а журналист Александр Парвус, которого люди, солидарные с Марией Захаровой, считают немецким шпионом, финансировавшим Ильича и мечтавшим завалить Российскую империю. Роль этого коварного типа исполнил Федор Бондарчук (в сериале «Первого канала» данного персонажа сыграл Михаил Пореченков). Но кое-что приятное для актера-режиссера в этой работе все же было: любовницу Парвуса сыграла Паулина Андреева, невеста Бондарчука в настоящей жизни.

Свой проект навстречу юбилейному октябрю готовит и НТВ. Экранизацию романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» представят режиссер Константин Худяков и актеры Андрей Мерзликин, Юлия Снигирь, Анна Чиповская.

Калька от Серебрякова

Одна из самых ожидаемых новинок этой осени – российская адаптация популярного детективно-медицинского сериала «Доктор Хаус», получившая название «Доктор Рихтер».

Съемки проходили в поликлинике РЖД, которая изображала больницу №100, где трудится доктор Рихтер (Алексей Серебряков), а главврачом работает героиня Анны Михалковой.

– Мы старались сохранить аутентичность, насколько это возможно, – рассказывает режиссер Андрей Прошкин. – Наш доктор тоже саркастичен, тоже ходит с палочкой, тоже принимает опиоидный анальгетик. Оптимизация и другие беды нашей системы здравоохранения обязательно найдут отражение в сериале. Было бы странно, если бы мы о них не говорили, снимая о жизни современных врачей.

Доктор Рихтер – официальный клон доктора Хауса Фото: телеканал «Россия 1»

Есть две причины, чтобы посмотреть сериал. Во-первых, интересно сравнить Серебрякова с Хью Лори. А во-вторых, когда вы еще услышите о проблемах российской медицины в эфире «России 1»...

Поющие шоу

Также 1 сентября на «Первом» стартует новый сезон «Голоса», и в этом году у него появятся новые конкуренты. «Фабрику звезд» запускает МУЗ-ТВ. СТС представит русский вариант западного шоу «Успех»: трое наставников выбирают четырех вокалистов, которых селят в роскошном доме и дают возможность записывать песни, снимать клипы – раскрутиться. Ну и погрызться, какое же шоу без драки.

Свой проект «Песни» запустят на ТНТ Максим Фадеев и Тимати. Неожиданный дуэт обещает интересное зрелище. Эти полярные музыканты так и зазывали на кастинг участников – сулили забацать «самое крутое шоу», славу за 3 месяца и призывали не профукать (они употребляли более резкое слово) свой шанс стать звездой.

А что ещё?

- Максим Галкин на «Первом» продолжит вести проект «Лучше всех» и станет рулевым еще двух программ – «Звезды под гипнозом» (знаменитостей будут вводить в состояние транса) и «Старше всех» («Лучше всех», только для возрастных участников). А вот музыкальное шоу «Короли фанеры», в котором звезды попытаются попасть в чужую фонограмму, отдали Павлу Прилучному.

- На «России 1» с 3 сентября – новый сезон проекта «Удивительные люди». Поражаться чужим способностям ведущий Александр Гуревич будет вместе с Ольгой Шелест, Евгением Папунаишвили и Натальей Рагозиной.

- Со 2 сентября на НТВ запускается шоу «Ты супер! Танцы», где ведущим с «Первого» переманили Александра Олешко, а членом жюри с ТНТ – Егора Дружинина. Папунаишвили будет совмещать судейство сразу на двух «кнопках». А привлечь Анастасию Заворотнюк особого труда не составило – золотое время «прекрасной няни» прошло вместе с одноименным сериалом.