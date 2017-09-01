Планы на выходные: дзен, благотворительность и кино 1–3 сентября

В четверг на экраны вышел российский триллер "Гоголь.Начало", в котором писатель расследует загадочные убийства

Самые яркие события первых выходных осени в Москве — в подборке Sobesednik.ru.

Пятница, 1 сентября

Первый вечер осени предлагаем провести на выставке в Государственном центре современного искусства (ГЦСС) «Ширяевская биеннале. Среднерусский дзен». Выставка посвящена международной биеннале современного искусства, которая проходит с 1999 года в селе Ширяево на берегу Волги. Помимо фото, видео и инсталляций посетителей ждет речной песок, покрывающий выставочный зал, и подиумы из бутового камня, который добывают в Ширяеве уже 200 лет.

В 20:00 в пятницу в клубе «16 тонн» пройдет концерт группы «Ундервуд».

Если вы не поклонник творчества группы, предлагаем отправиться в кинотеатр «Формула Кино Горизонт», где начнется фестиваль «Бунтарское кино». В течение трех дней зрителям покажут три культовые американские картины о героях-бунтарях: «Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок». Начало в 19:30.

Суббота, 2 сентября

870-й день рождения столицы начнут отмечать еще с 1 сентября. Оценить праздничные мероприятия и украшения города предлагаем в субботу: организаторы обещают культурную программу на 40 площадках, большинство из которых будет располагаться в центре города.

Гостей ждут выставки, концерты и уличные представления.

С 1 сентября москвичи и гости столицы смогут оценить мероприятия и украшения города к 870-летию города Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

Вечером в Музее архитектуры им. Щусева начнется благотворительный фестиваль фонда «Обнаженные сердца» House of Hearts. Гостей ждут гастрономический фестиваль и выступления таких музыкантов, как «СБПЧ», Луна и SunSay.

Фестиваль продлится до воскресенья: 3 сентября посетители смогут поучаствовать в воркшопе, а также поговорить с поэтами и писателями. Все вырученные средства будут направлены на развитие проектов фонда, направленных на образование детей с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития.

Воскресенье, 3 августа

Воскресенье предлагаем провести в кино. В прокат вышел российский триллер «Гоголь. Начало», где Николай Гоголь общается со своими персонажами из другого мира, расследует загадочные убийства и встречает свою любовь.

Если история писателя вам не по душе, отправляйтесь в «Пионер» на Фестиваль израильского кино. Зрителям покажут игровые картины, документальные фильмы и арт-хаус. Среди самых ожидаемых картин — фильмы «Аванти пополо» о двух египетских солдатах и «Женский балкон» о быте иерусалимской общины.