На премьере "Гоголя" подмочили лошадей и восторгались Меньшиковым

Sobesednik.ru побывал на премьерном показе фильма «Гоголь. Начало» – хоррор-интерпретации жизни русского классика.

На что только не пойдут организаторы светских мероприятий, чтобы выделиться. На днях, кажется, они превзошли все возможные пределы. На премьере фильма «Гоголь. Начало» они продержали живых лошадей под проливным дождем, только чтобы сделать один красивый кадр!

Премьера фильма «Гоголь. Начало» обещала стать одним из главных событий уходящего лета. Зрители начали собираться у кинотеатра за пару часов до нужного времени. Их не испугал даже проливной дождь, который в этот день лил как из ведра. Среди знаменитостей корреспонденты Sobesednik.ru заметили Олега Меньшикова с супругой, Ирину Апексимову, Марину Александрову, Юрия Колокольникова. Никас Сафронов пришел посмотреть на новую постановку с забинтованным пальцем.

– Это у меня теперь золотой палец, – горько усмехнувшись, признался нам Никас. – Год назад я застраховал свои руки и глаза – ведь именно с их помощью я зарабатываю себе на жизнь. Заплатил за страховку английской компании 1 350 тысяч рублей. А в мае сильно порезал указательный палец правой руки. Он воспалился. И с тех пор я никак не могу его вылечить. Зато страховщики скоро выплатят мне 9 миллионов рублей. Теперь у меня самый дорогой палец в мире.

«Олег Меньшиков на высоте! Он настоящее украшение картины» Фото: Стоп-кадр YouTube

Не смогла пропустить премьеру и Юлия Самойлова. Певица, которая в следующем году будет представлять Россию на Евровидении, редко выходит в свет. На сей раз девушка пришла вместе с супругом.

– Я обожаю мистические фильмы! – заявила артистка. – Это повелось еще с детства: очень люблю страшные сказки!

По задумке организаторов к кинотеатру знаменитости должны были подъезжать в старинных каретах. Упряжки с лошадьми пригнали за два часа до начала фильма. Организаторов даже не смутил тот факт, что по прогнозу в этот день намечался проливной дождь. В результате лошади промокли за считаные минуты. Но, несмотря на это, их никто не отвел в укрытие.

– Дикая жестокость! – возмущались зрители. – В другой бы стране организаторов посадили в тюрьму за жестокое обращение с животными! Впаяли бы срок о-го-го какой! До каких пор будет такая жестокость? Это возможно только в России!

Впрочем, знаменитости на этот факт не обращали внимания. Они прыгали в упряжки и прибывали к красной дорожке. Уже в кинотеатре их встречали гоголевские русалки-утопленницы. Сам фильм произвел на звезд большое впечатление, из зрительного зала они выходили под впечатлением. Больше всего восторгалась фигуристка Анастасия Гребенкина.

– Олег Меньшиков на высоте! – заявила девушка. – Он настоящее украшение картины.