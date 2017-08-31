"Подайте безработным!" Как "малаховские" уходили с Первого канала

Андрей Малахов перешел с «Первого» на «Россию 1» почти без скандала — в сравнении с теми, кто работал вместе с ним.

45-летний ведущий оставил свое детище и ушел с «Первого канала», где начинал с корреспондента и дошел до ведущего, проработав там 15 лет. Но без работы Андрей Малахов не остался, его тут же пригласили на «Россию 1». В чем причина такой рокировки?

10 августа команда «Пусть говорят» демонстративно покинула телецентр «Останкино», устроив из этого шоу в свойственном им стиле. Руководитель программы Наталья Галькович встала у телецентра с картонной фигурой Андрея Малахова и закричала: «Подайте безработным». Из припаркованного рядом белого «Ягуара» показалась недоуменная ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева. Галькович тут же обрадовалась: «Я нашла работу, пойду к Елене Васильевне» – и уселась в ее машину. Под песню Успенской «А я сяду в кабриолет» дамы отъехали от телецентра. Но это был лишь финальный эпизод перфоманса, который устроили сотрудники ток-шоу. А первая сцена действа разыгралась в мае этого года, когда в руководящий состав «Первого» пришла Наталья Никонова. 10 лет назад она была у руля «Пусть говорят», но потом переметнулась на «вторую кнопку» и создала там несколько новых программ, в том числе главного конкурента Малахова – «Прямой эфир». Такого ей, конечно, забыть не могли. По слухам, она жила на «России 1» очень хорошо, зарабатывая бешеные деньги. Но потом по непонятным причинам решила заменить ведущего Бориса Корчевникова на Дмитрия Шепелева. Она даже взяла последнего на огромный оклад. Говорят, когда это все дошло до гендиректора «России» Олега Добродеева, он был в ярости и выставил вон Никонову вместе с Шепелевым. Константин Эрнст принял перебежчиков. Наталья Петровна получила полный карт-бланш. Как сообщил наш источник на «Первом», ее взяли, чтобы организовать предвыборную кампанию во время президентских выборов, оттого ей сразу досталось столько власти. Ну а Шепелев стал вести новую программу «На самом деле», о которой так давно мечтал. За несколько сот тысяч рублей он приводит звезд в студию, сажает их на детектор лжи, вынуждая оголять все душевные раны перед аудиторией.

«Пусть говорят» с ведущим Борисовым стало политизированным, в студии обсуждали интимные тайны Саакашвили Фото: Мила Стриж

Никонова, недолго думая, перевела «Пусть говорят» в обновленную телестудию. Если раньше программа снималась в «Останкино», то теперь она выходила в эфир из другого места, которое принадлежит лично Наталье Петровне. И на ее территории, конечно, надо было играть по ее правилам. Но редакторы «Пусть говорят» встали на дыбы. Они добились аудиенции у Эрнста, но он, ранее любивший пэгэшников, за них не вступился. Причина этого весьма объективна – последний год у Малахова были низкие рейтинги, а на ТВ ради этих цифр готовы продать всё, даже душу. Руководство «Пусть говорят» попыталось спасти ситуацию историей якобы изнасилованной Дианы Шурыгиной. Сняв несколько программ с ней, они имели очень высокий рейтинг. Но тут возмутились депутаты Госдумы, негоже, мол, федеральному каналу делать из таких девиц кумиров молодежи. Да еще и после всех эфиров девочка попала в психбольницу. В общем, козырей у руководства «Пусть говорят» не осталось.

И тут появился «антикризисный менеджер» Наталья Никонова, которая начала указывать коллегам на их ошибки. Ну и Малахову дала понять, что незаменимых нет. Андрей хлопнул дверью. А конкуренты – «Россия 1» – только обрадовались и позвали знатного специалиста по грязному белью к себе.

Первый выпуск нового сезона «Пусть говорят» вел новый ведущий – 31-летний Дмитрий Борисов. Он на протяжении многих лет работал с Малаховым и считает его близким другом.

«Все сейчас ждут, что скажу я, – заявил Борисов в конце этой программы. – Здесь должна быть развязка. А что я могу сказать с учетом всех новостей последних дней? С учетом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребенок... Андрей, береги себя и своих близких! А самое интересное у нас будет завтра. Дождемся».