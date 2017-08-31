Культура и ТВ
Источник: РИА "Новости"
12:41, 31 Августа 2017 Версия для печати

Людмилу Рюмину похоронят рядом с могилой ее матери

В Московском культурном фольклорном центре назвали рассказали, где похоронят Людмилу Рюмину.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что народная артистка России Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В Московском культурном фольклорном центре, который возглавляла Рюмина, рассказали РИА «Новости» о том, что прощание с певицей состоится в понедельник, 4 сентября, в центре. Похоронена Рюмина будет на Востряковском кладбище в Москве.

«Людмилу Георгиевну похоронят в понедельник на Востряковском кладбище в Москве около могилы ее матери», — сказали в центре.

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Карпухина Мария

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