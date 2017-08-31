Анна Меликян: С точки зрения заработка режиссер – нищая профессия

Анна Меликян рассказала в интервью Sobesednik.ru о спродюсированном ею фильме «Про любовь. Только для взрослых».

Новый российский фильм «Про любовь. Только для взрослых» состоит из нескольких новелл-короткометражек, слегка переплетенных между собой. Связующим звеном стал Джон Малкович, сыгравший роль модератора тренинга на тему отношений мужчин и женщин. Создатель первого фильма «Про любовь» Анна Меликян на этот раз выступила в качестве продюсера.

«Режиссер – нищая профессия»

– Анна, почему режиссеры так стремятся быть продюсерами? Сидеть на площадке и кричать «Мотор!» уже не престижно?

– Это нормальная мировая практика. Почти у каждого успешного американского режиссера есть своя студия, и каждый что-то производит как продюсер. Как режиссер ты не можешь выдавать в год по два фильма. А можешь ну в три года раз. Поэтому с точки зрения заработка режиссер – нищая профессия. Если разложить гонорар на три года, получится, что меньше всего в кино зарабатывает именно режиссер. Я занимаюсь кинопродюсированием уже больше десяти лет, периодически смотрю на своих знакомых режиссеров и не понимаю, на что они живут.

– Вам удалось привлечь к работе звездный состав. Скажем, Анна Михалкова. Актриса «голубых кровей», часто играющая простушек, зажатых консервативных женщин. Всегда удачно и всегда смешно. А не было у нее сомнений – может быть, сменить амплуа? Я знаю, вы ее убеждали сняться…

– Аня, как умный человек и талантливая актриса, всегда сомневается. Прочитав сценарий, она говорила, что не потянет, что не хватит таланта. В итоге я ее уговорила. Через пару часов после нашего с вами интервью мы с ней будем читать рассказы перед аудиторией. И она снова в сомнениях. «Аня, – говорю, – повторяется, как с кино: я тебя опять уговариваю». По поводу амплуа я ее не спрашивала, но, поверьте: у нее есть сомнения по поводу всего, и это признак талантливого человека. Бездарные ни в чем не сомневаются. Они себя несут, они во всем уверены.

– Федор Бондарчук в вашем проекте играет супербогатого человека, Виктория Исакова – его жену. Почему наши режиссеры, снимающие про современность, часто снимают про тех, кто купается в роскоши?

– В нашем фильме мне было важно показать срез абсолютно разных социальных и возрастных слоев – от школьников до Малковича. Только одна из новелл посвящена богатым людям. А вообще я не вижу прям такой тенденции.

– «Духless», Weekend Говорухина… Это характерно именно для российского кино последних лет.

– Тут вряд ли стоит искать какой-то заказ общества. Значит, это просто близко лично режиссерам. «Духless» кто снимал? Прыгунов? Прыгунов – в общем-то золотая молодежь. Я могу только догадываться, но, наверное, это просто его мир.

– На минувшем Московском кинофестивале вы получили приз правительства Москвы за лучшее воплощение образа столицы на экране. Но не много ли Москвы у нас в кино? Не раздражает ли ее обилие провинциального зрителя?

– Почему часто Москва? Потому что мы живем в Москве и нам проще выйти на улицу и снять. Не думаю, что люди придают этому большое значение. Они идут даже не на актеров, а просто на хорошую историю. А вообще мы работаем с тем, что рождается у нас внутри. Родится морской город – значит, будем искать морской город. «Про любовь» – исключительно московское кино, поэтому мы не могли никуда уехать.

– Ну раз московское, расскажите вот о чем. У вас героиня Равшаны Курковой кажется молодому москвичу не то иранкой, не то какой-то еще ближневосточной девушкой. Вы же армянка и межнациональные вопросы чувствуете на себе сами. Действительно с этим стало лучше в последние годы в Москве?

– Такими сценами и такими фильмами кино как раз может помогать в этих вопросах. Это наш вклад в борьбу с национализмом. Лично я на себе сейчас проблем не чувствую, потому что не езжу в метро. А раньше, конечно, очень сильно все ощущала. Постоянно проверяли регистрацию, иногда по четыре раза в день. Если впереди милиционер, обязательно остановит. То есть тебе долбят каждую секунду: ты здесь чужой, это не твоя земля. Сейчас, по ощущениям, такого меньше.

Ленин и Малкович

– Какой суммой заманили Джона Малковича?

– Это вообще не был вопрос суммы: какая-то ерунда символическая. Он согласился даже вне обсуждения денежного вопроса. Во-первых, он большой друг Ингеборги Дапкунайте, ему очень хотелось с ней посниматься. Во-вторых, он искренне любит Москву и ему интересна Россия. Невероятно образованный человек, много читал про историю России. Ну и… посмотрел первый фильм, ему понравилось. Его интерес я сама почувствовала в телефонном разговоре с ним. Назвала сумму, услышала «Да!», причем было понятно, что, даже если бы мы предложили в три раза меньше, он все равно приехал бы. А потом, для него это небольшой проект: всего несколько съемочных дней.

Малкович хотел сняться с Ингеборгой Дапкунайте Фото: Стоп-кадр YouTube

– Так сколько в итоге составило символическое жалованье Малковича?

– Коммерческая тайна.

– О чем общались с ним за кадром?

– Ему очень нравится история. Он немного похож на Ленина, и у него есть скрытая, а может, уже и не очень скрытая мечта сыграть его в кино. Вы же видели, как в «Вечернем Урганте» на него надели кепку, прикрепили ленточку и поставили в эту ленинскую позу? Вылитый Ленин. Водила его в ресторан «Арагви», он там все фотографировал, особенно впечатлился кабинетом Берии. Не знаю, почему его все это так интересует.

– Интервью заканчивается, а о любви-то мы и не поговорили. Для вас все эти короткометражки про любовь – поиск ответов или желание просто сделать легкие зарисовки о жизни?

– Для меня любое кино, даже если я себя обманываю мыслями, что это коммерческо-продюсерский проект, в итоге выливается в поиск ответов, которые ты все равно не сможешь найти никогда. Но вариться в этом интересно. И как ни странно, от того, что кино комедийное, поводов подумать оно дает не меньше. Когда совсем уже грустно, надо обязательно посмеяться и как-то по-другому на все посмотреть.