Культура и ТВ
14:28, 30 Августа 2017 Версия для печати

Прокуратура проверит, куда ушли 110 млн рублей "Пока все дома"

Генеральная прокуратура РФ проверит расходы на программу «Пока все дома», которая выходила на Первом канале.

«Особое внимание будет уделено использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Минобрнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», – говорится на сайте Генпрокуратуры.

Ведущий «Пока все дома» и совладелец компании-производителя программы ООО «Дом» Тимур Кизяков отказался комментировать эту информацию, посчитав её слухами. «Это реакция на твёрдую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе», – сказал при этом телеведущий РБК.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Тимур Кизяков решил уйти с Первого канала, а «Пока все дома» не будет выходить в новом телесезоне.

По данным СМИ, закрытие передачи может быть связано со скандалом, в ходе которого Кизякова обвинили в мошенничестве при изготовлении видеоанкет сирот. На создание этих анкет федеральный бюджет выделил несколько десятков миллионов рублей в течение трёх лет. Тимура Кизякова заподозрили в том, что он «наживается на благотворительности», а Первый канал пообещал разобраться в ситуации.

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Ушаков Олег

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