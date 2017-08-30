Фильм ужасов с юморцой. Какого Гоголя нам покажет Цекало

В российский прокат выходит ужастик «Гоголь. Начало», связанный с классиком русской литературы и его произведениями.

Всего продюсерская команда с участием Александра Цекало приготовила для зрителей четыре жутковатых (в смысле сюжета) фильма по произведениям Николая Гоголя. Писатель элегантно вписан в придуманную им же среду. Снимали сериал, но решились на эксперимент: показать ленту сначала на широком экране, причем все четыре части с интервалом во времени (правда, уже задумались, не сократить ли хотя бы до трех). Пойдет ли зритель смотреть всего «Гоголя» в кино – большой вопрос. Но первый фильм получился интересным.

Гоголь (Александр Петров) едет вместе со столичным следователем (Олег Меньшиков) в Диканьку, где происходят загадочные убийства девушек. Дальше нечистая сила как бы подхватывает писателя и начинается круговерть, в которой разбираться чрезвычайно интересно. В отличие от большинства ужастиков, создающихся по известным простейшим лекалам, здесь переплетаются и реальная жизнь, и потусторонняя, и литературная. Происходящие кошмары и видения вроде даже находят научное объяснение, но происходят следующие, которые объяснить сложнее.

Актер Петров, похоже, окончательно и бесповоротно признан киносообществом молодой звездой первой величины наряду с Козловским и Матвеевым. После главной роли в «Притяжении», снятом командой Федора Бондарчука, он прекрасно сыграл Гоголя, не будучи на него похожим совершенно. Александр решил добавить мистики и в день премьеры, заявив: «Когда я надевал парик, начинало биться сердце. Снимал – успокаивалось».

Сняв ужастик, создатели «Гоголя» настраивают зрителя на... иронию: «Как нам кажется, там есть юмор». Снимать фильм ужасов без чувства юмора действительно не нужно. Но найдете ли вы юмор в этой ленте, вопрос. Что касается ужасов, видели мы и пострашнее. Но с непростой задачей вплетения писателя в его же произведения-страшилки создатели справились.

После событий в Диканьке зритель увидит продолжения: «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть» и «Гоголь. Заколдованное место».

«Тандем с Меньшиковым у нас сложился»

Исполнитель роли писателя Александр Петров – актер Театра имени Ермоловой, худруком которого является Олег Меньшиков. Получив свою роль в «Гоголе», легче ли Меньшиков отпустил из театра своего самого перспективного питомца на продолжительные съемки? Об этом Sobesednik.ru спросил Александра Петрова в день премьеры.

– Безусловно, в театре есть субординация, но при этом политика Олега Евгеньевича – свободная и современная. Все уже взрослые люди, взрослые артисты. Я так всегда жил и буду жить: сам буду выбирать, куда мне пойти и что мне делать. Просто прихожу к нему и обсуждаю то или иное, и мы находим вариант решения. Мне кажется, это очень правильный метод. Творческий тандем с Олегом Евгеньевичем, думаю, у нас сложился. Он и в театре дает свои результаты, и в кино. У нас с ним еще много творческих планов.