Культура и ТВ
16:07, 29 Августа 2017 Версия для печати

Киновед об отмене "Унесенных ветром": Такое происходит во всех странах

В Америке отменили традиционный показ первого в мире цветного полнометражного фильма «Унесенные ветром»
В Америке отменили традиционный показ первого в мире цветного полнометражного фильма «Унесенные ветром»
Фото: Global Look Press

C чем связана отмена традиционного для США показа «Унесенных ветром», рассказал Sobesednik.ru киновед.

В дворце кино «Orpheum» (Мемфис, штат Теннесси, США), одном из старейших в Америке, отменили традиционный показ первого в мире цветного полнометражного фильма «Унесенные ветром». Связано это с неприятием сюжета «большой группой населения». В XIX веке Мемфис был главным в США рабовладельческим рынком.

— А ведь в фильме показана любовь белого человека по отношению к чернокожим рабам, которые стали чуть ли не членами его семьи, — удивляется этой новости киновед, телеведущий и режиссер Михаил Довженко. — Фильм впервые показали в 1939-м году в Атланте, штат Джорджия, где и происходили основные события одноименной книги Маргарет Митчелл. Самое любопытное, что на премьеру не пустили чернокожих актеров, в числе которых и знаменитая Хэтти Макдэниел, из-за тогдашних строгих законов штата по отношению к чернокожим. И теперь получается, что такое отношение к людям у них сохраняется до сих пор?! Хотя многие в Америке говорят о толерантности.

Михаил Довженко
Михаил Довженко
Фото: Алексей Антоненко

Там часто случаются странные подобные истории с фильмами. Например, есть такая кинокартина Дэвида Гриффита «Рождение нации» 1915 года выпуска, которая считается эталоном популяризации расизма. По сюжету республиканцы спасают белую семью от восставших чернокожих рабов. К тому же там показан и печально знаменитый суд Линча. При этом «Рождение нации» — первый фильм, который официально показали в Белом доме при тогдашнем президенте США Вудро Вильсоне. Так что у них эта тема постоянно зашкаливает: то у нас предельная толерантность, то мы резко запрещаем.

— У нас в России тоже нечто подобное случается.

— Конечно. То у нас «белые» плохие, а «красные» — хорошие, а потом наоборот. Или Колчак — бандит, а потом — чуть ли не святой.

Крены бывают в разные стороны. Мы до сих пор не научились объективно показывать историю. Но это происходит в каждой стране. Например, есть такая политическая тенденция, когда по каким-то причинам популярным становится тот или иной лидер. Находясь в Белграде, я заметил, что на улицах сувениров с изображением Владимира Путина больше, чем в Москве. Или много портретов Броз Тито, которого одно время считали лидером, потом — преступником, а теперь он везде на сувенирах. Такие же непонятные видоизменения происходят и в кино.

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